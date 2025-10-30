Logo

Оперисан млади џудиста повријеђен у стравичној несрећи

Танјуг

30.10.2025

09:21

Оперисан млади џудиста повријеђен у стравичној несрећи
Фото: Танјуг/АП

Министар спорта Србије Зоран Гајић изјавио је данас да су петорица дјечака повријеђених у саобраћајној несрећи код Новог Сада, у којој је страдао шеснаестогодишњи џудиста, ван животне опасности, а да је дјечак који је пребачен у Ургентни центар у Београду оперисан.

"У четвртак у пет сати је обављена операција, чуо сам се са министром Златибором Лончаром, он је поред дјечака. Даље информације ће дати стручне особе, сматрам да ми лаици не треба да превише улазимо у ту тему и да од овога правимо сензацију", рекао је Гајић.

Говорећи о околностима несреће, Гајић је рекао за ТВ Прва да су се дјечаци из џудо клуба ''Партизан'' са тренером враћали из Азербејџана, а да су се од Будимпеште возили комбијем, јер из Београда нема директног лета за Азербејџан.

Навео је и да је из Џудо савеза Србије добио информацију да је комби, којим је управљао тренер, стар само годину дана.

"Практично ново возило. Десило се то што се десило, претпостављам да ће МУП послије експертизе дати информације о томе шта је узрок несреће", рекао је Гајић.

злато

Економија

Порасле цијене злата

Навео је да су према ријечима појединих родитеља дјечака, који су на мобилним апликацијама пратили кретање дјеце, 15 минута прије несреће имали паузу, а да се послије тога возило није помјерало, што је изазвало сумњу код родитеља.

Гајић је рекао да су дечаци у сигурним рукама и похвалио здравствено-медицински систем који је брзо реаговао и збринуо повријеђене.

"Ангажовани су психолози који разговарају са дјечацима, та дјеца су нажалост видјела све то, ово је за њих веома тешка ситуација, али сигуран сам да ће успјети да то превазиђу, да ће чувати успомену на погинулог друга, да ће изградити велике каријере и постати велики људи", рекао је Гајић.

У саобраћајној несрећи која се јуче рано ујутро догодила на ауто-путу Београд - Нови Сад погинуо је шеснаестогодишњи џудиста Партизана, а несрећа се догодила када је комби, који је превозио младе џудисте Партизана, послије наплатне рампе слетио са пута, пробио ограду и упао у канал.

Лукач-Драган-09112025

Бања Лука

Лукач: Станивуковић мора схватити да није предсједник Скупштине града

У возилу се налазило осморо малољетних путника узраста од 13 до 16 година, који су чланови џудо клуба "Партизан" из Београда и враћали су се са међународног спортског кампа и такмичења у Азербејџану.

