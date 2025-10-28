Жена изгорјела у пожару у породичној кући, нашли је у кревету

28.10.2025
19:35
Коментари:0
Вечерас је у породичној кући у Гроцкој избио велики пожар.
Ватра и дим су видљиви и са велике раздаљине, а према првим, незваничним сазнањима, једна особа је страдала.
Како наводи Инстаграм страница “мој_бео_град”, у тренутку избијања пожара, сумња се да је једна старија особа била унутра.
Наводно, ријеч је о жени која је током пожара изгорjела.
Како се наводи, жена је мртва пронађена у кревету.
''Према ријечима мјештана, ватра је потпуно захватила објекат, а сумња се да је старија жена била унутра у тренутку избијања пожара'', наводи се у објави.
Ватрогасци су брзо реаговали, али нажалост, жена је пронађена мртва у кревету.“
