Logo

Жена изгорјела у пожару у породичној кући, нашли је у кревету

28.10.2025

19:35

Коментари:

0
Жена изгорјела у пожару у породичној кући, нашли је у кревету
Фото: Instagram/@moj_beo_grad_ /screenshot

Вечерас је у породичној кући у Гроцкој избио велики пожар.

Ватра и дим су видљиви и са велике раздаљине, а према првим, незваничним сазнањима, једна особа је страдала.

Како наводи Инстаграм страница “мој_бео_град”, у тренутку избијања пожара, сумња се да је једна старија особа била унутра.

Наводно, ријеч је о жени која је током пожара изгорjела.

Како се наводи, жена је мртва пронађена у кревету.

''Према ријечима мјештана, ватра је потпуно захватила објекат, а сумња се да је старија жена била унутра у тренутку избијања пожара'', наводи се у објави.

Ватрогасци су брзо реаговали, али нажалост, жена је пронађена мртва у кревету.“

Подијели:

Тагови:

пожар

preminula žena

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пожар прогутао цијело имање, страдала три понија

Свијет

Пожар прогутао цијело имање, страдала три понија

9 ч

0
Избио пожар у вртићу, одмах кренула евакуација

Србија

Избио пожар у вртићу, одмах кренула евакуација

11 ч

0
Овако је ухапшен мушкарац који је пуцао у Пионирском парку: Ранио човјека, па "разнио" плинску боцу

Србија

Овако је ухапшен мушкарац који је пуцао у Пионирском парку: Ранио човјека, па "разнио" плинску боцу

6 д

1
Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

Србија

Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

6 д

3

Више из рубрике

Вучић о НИС-у: Разумјели смо поруке из Америке - живимо у свијету реалности, а не правде

Србија

Вучић о НИС-у: Разумјели смо поруке из Америке - живимо у свијету реалности, а не правде

3 ч

1
Шок: Ово је најновија прогноза за новембар

Србија

Шок: Ово је најновија прогноза за новембар

6 ч

0
Укида се скретање улијево на раскрсницама

Србија

Укида се скретање улијево на раскрсницама

8 ч

0
Избио пожар у вртићу, одмах кренула евакуација

Србија

Избио пожар у вртићу, одмах кренула евакуација

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

56

Почели Десети међународни књижевни сусрети

21

56

Језиве слике: Пас напао дјечака (8), има тешке повреде

21

50

Колико у Црној Гори има турских држављана?

21

46

Сијарто: Трамп једина нада за мир у Украјини

21

24

Централне вијести 28.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner