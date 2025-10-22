Logo

Овако је ухапшен мушкарац који је пуцао у Пионирском парку: Ранио човјека, па "разнио" плинску боцу

Извор:

Телеграф

22.10.2025

11:50

Коментари:

1
Овако је ухапшен мушкарац који је пуцао у Пионирском парку: Ранио човјека, па "разнио" плинску боцу
Фото: Printscreen/X

Београдска полиција ухапсила је В.А. (70) који је у ногу ранио М. Б. (57), а затим испалио метак у плинску боцу која је била код шатора у Пионирском парку, сазнаје "Телеграф".

Незванично, рањени је примљен на одјељење реанимације у Ургентном центру.

На друштвеним мрежама освануо је снимак хапшења насилника у Пионирском парку, пише Телеграф.

Десетак специјалаца га опколило, главом је окренут ка земљи. Поред њега нађен је пиштољ. Према речима свједока, осумњичени је виђен како празни пиштољ и метке баца у ватру.

Потез око Скупштине је блокиран и у овом тренутку није му могуће прићи.

Велики број полиције и ватрогасаца налази се на увиђају.

О случају је обавијештено Више јавно тужилаштво у Београду. Осумњиченом се на терет стављају кривична дјела покушај убиства и изазивање опште опасности.

Коментари (1)
