Овако је ухапшен мушкарац који је пуцао у Пионирском парку: Ранио човјека, па "разнио" плинску боцу

Извор:
Телеграф
22.10.2025
11:50
Коментари:1
Београдска полиција ухапсила је В.А. (70) који је у ногу ранио М. Б. (57), а затим испалио метак у плинску боцу која је била код шатора у Пионирском парку, сазнаје "Телеграф".
Незванично, рањени је примљен на одјељење реанимације у Ургентном центру.
На друштвеним мрежама освануо је снимак хапшења насилника у Пионирском парку, пише Телеграф.
Десетак специјалаца га опколило, главом је окренут ка земљи. Поред њега нађен је пиштољ. Према речима свједока, осумњичени је виђен како празни пиштољ и метке баца у ватру.
October 22, 2025
Потез око Скупштине је блокиран и у овом тренутку није му могуће прићи.
Велики број полиције и ватрогасаца налази се на увиђају.
О случају је обавијештено Више јавно тужилаштво у Београду. Осумњиченом се на терет стављају кривична дјела покушај убиства и изазивање опште опасности.
Градови и општине
4 ч1
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
15
50
15
47
15
46
15
45
15
43
Тренутно на програму