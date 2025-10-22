Logo

Мацут: Београд ће указати на неприхватљива условљавања Приштине

Извор:

СРНА

22.10.2025

07:44

Ђуро Мацут премијер Србије
Фото: Танјуг/АП

Премијер Србије Ђуро Мацут рекао је да ће на Самиту земаља Западног Балкана у оквиру Берлинског процеса који се одржава у Лондону указати да су за Србију неприхватљива политичка условљавања Приштине.

"Сматрамо да треба изаћи из зачараног круга политичких условљавања која су за нас неприхватљива, јер смо стално условљени корацима привремених власти у Приштини", рекао је Мацут новинарима у Лондону, након синоћњег пријема који је британски краљ Чарлс Трећи приредио поводом Самита.

Он је навео да та питања не треба да буду камен спотицања за Србију и да је то и британска страна разумјела.

Мацут је рекао да је на пријему британског краља Србија представила српску културу и однос према свијету и комуникацији са сусједима, али и са земљама Европе.

У разговору са премијером Велике Британије Киром Стармером, као и са министром спољних послова Ивет Купер било је ријечи о безбједносним аспектима, прије свега у области миграција, а Мацут је рекао да Србија већ више од десет година води ефикасну политику у рјешавању тог питања.

Лука Дончић

Кошарка

НБА резултати: Ни Дончић није помогао Лејкерсима

Мацут је истакао да је његова иницијатива у вези са либерализацијом визног режима Србије са Великом Британијом наишла на разумијевање код британских званичника, бар за одређене категорије грађана Србије, односно за оне који желе да се едукују или академски усавршавају у Великој Британији.

Он је рекао да је пријем био прилика и за неформалне разговоре са бројним предсједницима влада региона, међу којима су премијер Бугарске Росен Жељазков, Сјеверне Македоније Христијан Мицкоски, Црне Горе Милојко Спајић, пренио је Тањуг.

Тагови:

Ђуро Мацут

Srbija

Priština

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

