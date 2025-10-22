Logo

Ко напада људе у Новом Саду?! Објављен снимак, једна од повријеђених: "Залетио се на мене ничим изазван!"

22.10.2025

07:06

Ко напада људе у Новом Саду?! Објављен снимак, једна од повријеђених: "Залетио се на мене ничим изазван!"

Алармантно упозорење освануло је у једној од група које прате дешавања у Новом Саду, а огласила се жена која је навела да ју је непознати мушкарац свјесно и с намјером напао док је возила бицикл по бициклистичкој стази, али и да није једина којој се то догодило.

Како је појаснила, све се догодило јуче око 7:30 часова ујутру на Футошком путу.

"Возила сам бицикл (као и претходних 20 година) својом бициклистичком стазом у правцу центра. Човјек, пјешак који је ишао по пјешачкој стази мени у сусрет се зајурио у мене и са обе руке ме гурнуо са бицикла ничим изазван. Урадио је то свјесно и са намјером", написала је на почетку објаве.

Иако је акцентовала да се упозорење односи прије свега на бициклисте, реално није на одмет додатан опрез и пјешацима с обзиром на то да госпођа ничиме није угрозила особу која је насрнула на њу и повриједила је.

"Ја сам озбиљно пала, а он је побјегао преко Футошког у правцу Трио моторса и побјегао", казала је.

Ипак, ситуацију додатно чини чини проблематичном чињеница да она није једина коју је непозната особа напала.

"Човјек који ми је пришао у помоћ рекао ми је да је тај човјек покушао да сруши и бициклисту који је ишао испред", написала је.

Људи у коментарима су јој пружили подршку и напоменули да су и сами примијетили да све више људи има проблеме које манифестују агресијом према другима, а онда се догодило и нешто што додатно улива страх у кости.

Објављен снимак

Наиме, госпођа је дошла у посјед видео снимка сигурносне камере на ком се јасно види тренутак напада! Заиста је све како је и описала - она је полако возила бициклистичком стазом, а онда је пјешак, мушкарац у црној дужој јакни или капуту, великом силином гурнуо госпођу на под и није се ту зауставио. Кренуо је ка њој док је лежала, али му је даље намјере спријечио господин који је притрчао да помогне повријеђеној жени и отерао напасника.

Видјевши да није сама, непознати нападач је брже боље претрчао улицу иако је било доста аутомобила. Снимак можете погледати у коментарима испод објаве на овом линку.

Подсјетимо, управо јуче једна особа је упозорила Новосађане на мушкарца који напада људе у околини Роткварија. Иако није познато да ли је у питању иста особа, чињеница да су инциденти забележени у раним јутарњим часовима и на малој удаљености једни од других пали аларме.

"Само да јавим људима да се пазе зона Роткварија близу Максија и основне школе. Јутрос око пет часова налетио сам на лика који напада на улици", пише на почетку упозорења.

Како је даље предочено, посебан опрез је неопходан приликом проласка онуда гдје није добро освјетљење.

"Мене није напао јер имам два метра, али посебан апел за жене да не иду стазама које нису освијетљене, а нажалост у тој зони их има и превише", написано је.

Није познато да ли је инцидент пријављен полицији, а судећи према коментарима које је оставила нападнута жена постоји сумња да она није пријавила насиље.

С обзиром на то да су у једном дану барем два упозорења објављена и да је забележено неколико напада, подсјећамо на неопходност пријављивања свих ситуација које се макар учине опасним, потенцијално опасним или чак само сумњивим да би надлежне службе могле да реагују.

(Телеграф)

