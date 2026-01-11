Иновација у БиХ: Санкање у кади

11.01.2026
Снијег који је протеклих дана забијелио бројне дијелове БиХ донио је нову импровизацију, санкање у кади.
Видео који објављује ГП Маљевац стиже из мјеста Кумарица код Велике Кладуше, а у врло кратком року насмијао је многе. На снимку се, како пише, виде "два јарана како се санкају", али не на класичним санкама, већ ни мање ни више него у кади за купање.
Док снијег прави проблеме у саобраћају и свакодневном функционисању, ова несвакидашња сцена показује другу страну зиме, ону у којој хумор и добра воља ипак побјеђују фрустрације. Кад већ нема идеалних услова зими, креативности нам не мањка.
Видео из Кумарица још једном је показао да, без обзира на све, зима може бити и вријеме да се од срца насмијемо, макар то значило спуштање низ бријег у кади за купање, уз добру дозу хумора и јаранске солидарности. Погледајте снимак:
