Logo
Large banner

Иновација у БиХ: Санкање у кади

11.01.2026

15:57

Коментари:

0
Санкање у кади у Великој Кладуши
Фото: Facebook/GP Maljevac

Снијег који је протеклих дана забијелио бројне дијелове БиХ донио је нову импровизацију, санкање у кади.

Видео који објављује ГП Маљевац стиже из мјеста Кумарица код Велике Кладуше, а у врло кратком року насмијао је многе. На снимку се, како пише, виде "два јарана како се санкају", али не на класичним санкама, већ ни мање ни више него у кади за купање.

Николас Мадуро

Свијет

Појавио се нови снимак Мадура: Шета по дворишту притворске јединице

Док снијег прави проблеме у саобраћају и свакодневном функционисању, ова несвакидашња сцена показује другу страну зиме, ону у којој хумор и добра воља ипак побјеђују фрустрације. Кад већ нема идеалних услова зими, креативности нам не мањка.

Видео из Кумарица још једном је показао да, без обзира на све, зима може бити и вријеме да се од срца насмијемо, макар то значило спуштање низ бријег у кади за купање, уз добру дозу хумора и јаранске солидарности. Погледајте снимак:

Подијели:

Тагови:

sankanje

kada

Велика Кладуша

zanimljivosti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ова четири хороскопска знака која имају најбоље срце

Занимљивости

Ова четири хороскопска знака која имају најбоље срце

1 ч

0
Амерички глумац Тимоти Бусфилд у подкасту "Hey Dude"

Сцена

Издат налог за хапшење познатог глумца: Сумња се да је додиривао д‌јечаке од 11 година

1 ч

0
Дјечак (15) остао без ока и прстију због петарде: "Нисам чуо ништа"

Свијет

Дјечак (15) остао без ока и прстију због петарде: "Нисам чуо ништа"

1 ч

0
Кошарац: Сарајево заробљено виртуелном политиком ЕУ, Српска и Додик имају све већу међународну подршку

БиХ

Кошарац: Сарајево заробљено виртуелном политиком ЕУ, Српска и Додик имају све већу међународну подршку

2 ч

0

Више из рубрике

Ова четири хороскопска знака која имају најбоље срце

Занимљивости

Ова четири хороскопска знака која имају најбоље срце

1 ч

0
Мајица, жилет

Занимљивости

Бизарна етикета јапанског умјетника на мајици постала је вирална

2 ч

0
Два хороскопска знака доживјеће чудо у јануару 2026: Новац им долази на неочекиване начине

Занимљивости

Два хороскопска знака доживјеће чудо у јануару 2026: Новац им долази на неочекиване начине

1 д

0
Дјевојка са црвеним ноктима и новогодишњим украсом

Занимљивости

Дигитални маникир: Овако ће вам нокти изгледати?

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

07

Заборавите на со: Јефтин састојак брзо уклања лед

17

01

Румуни декласирали Словачку у Београду

16

48

Имате проблема са синусима, ови трикови ће вам помоћи

16

46

Моћан човјек који све контролише: Ево ко је Али Хамнеи – врховни господар Ирана

16

33

Захарова: Напади на руске области - украјински тероризам

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner