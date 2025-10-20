Logo

Нови Сад: На улици пронађена мртва беба, ухапшена мајка

Блиц

20.10.2025

09:17

Нови Сад: На улици пронађена мртва беба, ухапшена мајка

У Новом Саду насред улице јутрос је пронађена мртва беба, сазнаје "Блиц".

На лицу мјеста налазе се форензика, полиција и Хитна помоћ.

Још увијек нема информација на који начин је беба преминула и како се нашла насред улице у Новом Саду.

Према незваничним информацијама мајка је пронађена у оближњој згради и ухапшена, преноси Блиц.

