Нови Сад: На улици пронађена мртва беба, ухапшена мајка

Извор:
Блиц
20.10.2025
09:17
Коментари:0
У Новом Саду насред улице јутрос је пронађена мртва беба, сазнаје "Блиц".
На лицу мјеста налазе се форензика, полиција и Хитна помоћ.
Још увијек нема информација на који начин је беба преминула и како се нашла насред улице у Новом Саду.
Према незваничним информацијама мајка је пронађена у оближњој згради и ухапшена, преноси Блиц.
