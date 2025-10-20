Logo

Трагедија у Херцеговини: Мушкарац пронађен мртав у кањону Неретве

Извор:

Аваз

20.10.2025

08:32

Трагедија у Херцеговини: Мушкарац пронађен мртав у кањону Неретве
Фото: Facebook/GSS Jablanica

Припадници Горске службе спашавања (ГСС) Јабланица јутрос су учествовали у потрази која је нажалост завршила трагично.

Како је саопштено из ГСС-а Јабланица, служба је у 7:20 сати запримила дојаву о нестанку старије мушке особе, рођене 1957. године. Одмах по дојави, спасиоци су упућени на терен, али су убрзо обавијештени да су припадници Полицијске станице Јабланица лоцирали особу у кањону ријеке Неретве, нажалост са смртним исходом.

Након што је полиција обавила увиђај, припадници ГСС-а Јабланица извршили су транспорт тијела носилима по каменитом, али приступачном терену до службеног возила, гд‌је је тијело предано покопном друштву.

Акција је завршена у 10:00 сати, а Горска служба спашавања Јабланица изразила је искрено саучешће породици преминулог.

