Трагедија у Херцеговини: Мушкарац пронађен мртав у кањону Неретве

Аваз
20.10.2025
08:32
Припадници Горске службе спашавања (ГСС) Јабланица јутрос су учествовали у потрази која је нажалост завршила трагично.
Како је саопштено из ГСС-а Јабланица, служба је у 7:20 сати запримила дојаву о нестанку старије мушке особе, рођене 1957. године. Одмах по дојави, спасиоци су упућени на терен, али су убрзо обавијештени да су припадници Полицијске станице Јабланица лоцирали особу у кањону ријеке Неретве, нажалост са смртним исходом.
Након што је полиција обавила увиђај, припадници ГСС-а Јабланица извршили су транспорт тијела носилима по каменитом, али приступачном терену до службеног возила, гдје је тијело предано покопном друштву.
Акција је завршена у 10:00 сати, а Горска служба спашавања Јабланица изразила је искрено саучешће породици преминулог.
