Глупост године у року од 37 секунди

Б92
20.10.2025
08:18
Изабраници Ћабија Алонса су се мучили са Хетафеом све до самог финиша, када је на сцену ступио француски дефанзивац.
Њом је у игру ушао у 76. минуту, а већ у 77. добио је директан црвени картон.
На терену је провео сам 37 секунди прије него што је несмотрено ударио руком у лице Винисијуса, а потом отишао у свлачионицу.
Реал је брзо искористио бројчану надмоћ и у 80. преко Килијана Мбапеа стигао до три бода.
Самоуништење Хетафеа комплетирао је Алекс Санкрис у 84. минуту, када је зарадио други жути картон, такође због ударања Винисијуса.
Allan Nyom comes on and instantly gets sent off with a red LMAOOOO pic.twitter.com/147C1CisnP— CAPTCHA 🪅 (@FootyFilmz) October 19, 2025
