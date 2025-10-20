Logo

Глупост године у року од 37 секунди

Извор:

Б92

20.10.2025

08:18

Глупост године у року од 37 секунди
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Изабраници Ћабија Алонса су се мучили са Хетафеом све до самог финиша, када је на сцену ступио француски дефанзивац.

Њом је у игру ушао у 76. минуту, а већ у 77. добио је директан црвени картон.

На терену је провео сам 37 секунди прије него што је несмотрено ударио руком у лице Винисијуса, а потом отишао у свлачионицу.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Фудбал

Фудбалеру (18) обећали нови клуб, па га брутално убили

Реал је брзо искористио бројчану надмоћ и у 80. преко Килијана Мбапеа стигао до три бода.

Самоуништење Хетафеа комплетирао је Алекс Санкрис у 84. минуту, када је зарадио други жути картон, такође због ударања Винисијуса.

