Навијачи ФК "Сарајево" сукобили се с полицијом у Бијељини

Извор:

АТВ

19.10.2025

16:41

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Група навијача Фудбалског клуба "Сарајево" приликом напуштања стадиона у Бијељини сукобила се са припадницима полиције, потврђено је из ПУ Бијељина.

- Полицијски службеници ПУ Бијељина, јуче су непосредно након завршетка фудбалске утакмице на градском стадиону у Бијељини, брзом и професионалном реакцијом, успоставили нарушен јавни и ред мир и онемогућили његово ескалирало- рекла је портпарол Тања Ковачевић.

У току је документовање догађаја и идентификација лица која су учествовала у инциденту.

Меч између бијељинског "Радника" и ФК "Сарајево" завршен је синоћ неријешеним резултатом 2:2.

FK Sarajevo

