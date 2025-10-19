Навијачи ФК "Сарајево" сукобили се с полицијом у Бијељини

Извор:
АТВ
19.10.2025
16:41
Коментари:0
Група навијача Фудбалског клуба "Сарајево" приликом напуштања стадиона у Бијељини сукобила се са припадницима полиције, потврђено је из ПУ Бијељина.
- Полицијски службеници ПУ Бијељина, јуче су непосредно након завршетка фудбалске утакмице на градском стадиону у Бијељини, брзом и професионалном реакцијом, успоставили нарушен јавни и ред мир и онемогућили његово ескалирало- рекла је портпарол Тања Ковачевић.
У току је документовање догађаја и идентификација лица која су учествовала у инциденту.
Меч између бијељинског "Радника" и ФК "Сарајево" завршен је синоћ неријешеним резултатом 2:2.
Најновије
Најчитаније
18
44
18
22
18
14
18
12
18
10
Тренутно на програму