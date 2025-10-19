Logo

Туга: Умро млади српски фудбалер Марко Павловић

Курир

19.10.2025

15:18

Тужне вијести погодиле су српски фудбал.

Млади фудбалер ФК Обилић Кукујевци, Марко Павловић (21) је преминуо, а клуб се од њега опростио емотивном поруком

Шта рећи, и шта написати када се овако млад живот прерано угаси? Када је тек требао да гори, да се распламса а умјесто тога престао да тиња? Тужне, претужне вијести су нас потресле јутрос и оставиле без ријечи. Наш фудбалер, наш пријатељ и брат Марко Павловић је преминуо синоћ у 22. години живота – стоји о у објави, преноси Курир.

Клуб је изразио саучешће породици преминулог фудбалера.

– Марко је био примјер правог момка, диван, васпитан, вриједан и пожртвован. Прикључио се нашем клубу ове сезоне и за кратко вријеме постао дио тима и дио фамилије. Скрхани болом, фудбалски клуб Обилић 1993 изјављује саучешће породици, родбини и пријатељима. Маре, вјечно ћеш бити дио нашег тима, и вјечно ћеш живјети у нашим срцима. Почивај у миру са анђелима. Сахрана нашег Марка ће бити сутра у 14 часова, на гробљу у Дивошу – стоји у објави ФК Обилић Кукујевци.

