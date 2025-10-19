Бањалучки фудбалер доживио тешку повреду

Извор:
Фудбалер московског Спартака Срђан Бабић (29) доживио је тешку повреду.
Рођени Бањалучанин се повриједио већ у 10. минути меча против Ростова, а онда су стигле катастрофалне вијести за српског дефанзивца.
Некадашњем фудбалеру Црвене звезде и потенцијалном репрезентативцу Србије попуцали су предњи укрштени лигамени десног кољена.
''Наш одбрамбени фудбалер задобио је тешку повреду. Ускоро ће на операцију. Желимо му брз опоравак, Срђане, уз тебе смо,“ пише у саопштењу Спартака.
Бабић је у Спартак стигао 2023. године, а раније је играо за Алмерију, Црвену звезду, Фамаликау, Реал Сосиједад (Б зим), Реусу и Војводину. Ове сезоне је уписао десет наступа у руској Премијер лиги.
Иначе, Спартак којег предводи Дејан Станковић заузима шесто мјесто послије 12 кола са 19 бодова, преносе Независне.
