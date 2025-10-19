Logo

Бањалучки фудбалер доживио тешку повреду

Извор:

Агенције

19.10.2025

13:48

Коментари:

0
Бањалучки фудбалер доживио тешку повреду

Фудбалер московског Спартака Срђан Бабић (29) доживио је тешку повреду.

Рођени Бањалучанин се повриједио већ у 10. минути меча против Ростова, а онда су стигле катастрофалне вијести за српског дефанзивца.

Некадашњем фудбалеру Црвене звезде и потенцијалном репрезентативцу Србије попуцали су предњи укрштени лигамени десног кољена.

''Наш одбрамбени фудбалер задобио је тешку повреду. Ускоро ће на операцију. Желимо му брз опоравак, Срђане, уз тебе смо,“ пише у саопштењу Спартака.

maksimovic

Фудбал

Максимовић обишао Бабићеву фудбалску академију

Бабић је у Спартак стигао 2023. године, а раније је играо за Алмерију, Црвену звезду, Фамаликау, Реал Сосиједад (Б зим), Реусу и Војводину. Ове сезоне је уписао десет наступа у руској Премијер лиги.

Иначе, Спартак којег предводи Дејан Станковић заузима шесто мјесто послије 12 кола са 19 бодова, преносе Независне.

Подијели:

Тагови:

fudbal

фудбалер

Srđan Babić

FK Spartak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вјеран Борцу и Бањалуци: Себастијан Херера продужио уговор до 2028. године

Фудбал

Вјеран Борцу и Бањалуци: Себастијан Херера продужио уговор до 2028. године

22 ч

2
Премијер лига БиХ: Рукометаши Борца спремни за први испит на домаћем терену

Остали спортови

Премијер лига БиХ: Рукометаши Борца спремни за први испит на домаћем терену

1 д

0
УО ФК Борац: Инфраструктура је приоритет

Фудбал

УО ФК Борац: Инфраструктура је приоритет

2 д

1
На Меремишљу обиљежене 33 године од страдања 28 српских бораца

Република Српска

На Меремишљу обиљежене 33 године од страдања 28 српских бораца

2 д

0

Више из рубрике

"Турнир пријатељства" ФК Врбас окупио 800 малишана

Фудбал

"Турнир пријатељства" ФК Врбас окупио 800 малишана

19 ч

0
Власник Нотингема уручио отказ тренеру у току утакмице против Челсија

Фудбал

Власник Нотингема уручио отказ тренеру у току утакмице против Челсија

21 ч

0
Вјеран Борцу и Бањалуци: Себастијан Херера продужио уговор до 2028. године

Фудбал

Вјеран Борцу и Бањалуци: Себастијан Херера продужио уговор до 2028. године

22 ч

2
Прије 6 година тренирао с Роналдом, пензионисао се с 25 година, а сад ради на грађевини

Фудбал

Прије 6 година тренирао с Роналдом, пензионисао се с 25 година, а сад ради на грађевини

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

02

Еминем има нову дјевојку послије 19 година?

14

58

Потписан споразум: Овако ће се звати нови покрет Драшка Станивуковића

14

54

Сијарто: Учинићемо све за успјех састанка Путина и Трампа

14

49

Београд: Заплијењено 15 килограма марихуане, ухапшен осумњичени за производњу дроге

14

35

Цвијановић: Kонаковић незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ без сагласности српских и хрватских министара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner