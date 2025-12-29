Ђоковић: Циљ ми је да играм на ОИ у Лос Анђелесу 2028. године

Извор:
Српски тенисер Новак Ђоковић изјавио је да му је циљ да наступи на Олимпијским играма, које ће бити одржане 2028. године у Лос Анђелесу.
Рекао сам да су ми циљ ОИ у Лос Анђелесу 2028. Али знате шта? Немам ограничења - рекао је Ђоковић у Дубаију гдје је у недјељу добио награду "Globe Sports Award" за достигнућа у спорту.
- Ове Игре су моја звијезда водиља. Нема лимита. Волим да се такмичим и све док се добро осјећам, док моје тијело издржава све, док играм на високом нивоу, зашто да не - изјавио је Ђоковић, пренио је сајт "Gulf news".
Ђоковић је истакао да још увијек доприноси тенису.
- Спремају се велике промене, а ја желим да будем дио њих. Веома ми је стало како ме младе генерације доживљавају, не само кроз резултате, већ и кроз мој карактер и систем вриједности. Веома је важно да знате одакле долазите, да поштујете своју породицу и своју културу, као и да себе у најбољем свјетлу представите свијету - истакао је Ђоковић.
