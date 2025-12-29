Logo
Large banner

Ђоковић: Циљ ми је да играм на ОИ у Лос Анђелесу 2028. године

Извор:

Танјуг

29.12.2025

14:33

Коментари:

0
Ђоковић: Циљ ми је да играм на ОИ у Лос Анђелесу 2028. године
Фото: Танјуг/АП

Српски тенисер Новак Ђоковић изјавио је да му је циљ да наступи на Олимпијским играма, које ће бити одржане 2028. године у Лос Анђелесу.

Рекао сам да су ми циљ ОИ у Лос Анђелесу 2028. Али знате шта? Немам ограничења - рекао је Ђоковић у Дубаију гдје је у недјељу добио награду "Globe Sports Award" за достигнућа у спорту.

- Ове Игре су моја звијезда водиља. Нема лимита. Волим да се такмичим и све док се добро осјећам, док моје тијело издржава све, док играм на високом нивоу, зашто да не - изјавио је Ђоковић, пренио је сајт "Gulf news".

Ђоковић је истакао да још увијек доприноси тенису.

- Спремају се велике промене, а ја желим да будем дио њих. Веома ми је стало како ме младе генерације доживљавају, не само кроз резултате, већ и кроз мој карактер и систем вриједности. Веома је важно да знате одакле долазите, да поштујете своју породицу и своју културу, као и да себе у најбољем свјетлу представите свијету - истакао је Ђоковић.

Подијели:

Таг:

Новак Ђоковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић добио награду за достигнућа у спорту

Свијет

Новак Ђоковић добио награду за достигнућа у спорту

18 ч

0
Несуђена снајка Новака Ђоковића у другом стању: Оставила брата кад је запросио, па рекла да овом фудбалеру

Сцена

Несуђена снајка Новака Ђоковића у другом стању: Оставила брата кад је запросио, па рекла да овом фудбалеру

6 д

0
Свашта: Објављена листа најбољих, ево гдје је Ђоковић

Тенис

Свашта: Објављена листа најбољих, ево гдје је Ђоковић

1 седм

0
Новак Ђоковић и Рафаел Пагонис

Тенис

Новак Ђоковић открио будућу звијезду тениса

1 седм

0

Више из рубрике

Тенисерка пала на допинг тесту као Синер, али није имала исти третман

Тенис

Тенисерка пала на допинг тесту као Синер, али није имала исти третман

5 д

0
Огласио се први тренер Алкараза: Откривено које крив за раскид

Тенис

Огласио се први тренер Алкараза: Откривено које крив за раскид

1 седм

0
Надал: Не вјерујем да ће ме Алкараз звати

Тенис

Надал: Не вјерујем да ће ме Алкараз звати

1 седм

0
Тениски великан одлази у пензију

Тенис

Тениски великан одлази у пензију

1 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

05

Oчекују се промјене: Како ће авио-путовања изгледати 2026. године

15

59

Саобраћајни колапс у Бањалуци: "Човјек осиједи док прође"

15

49

Због забране телефона ученици не знају да гледају на сат: Нису знали шта показује мала, а шта велика казаљка

15

39

Незаконити докази оборили оптужницу тужилаштва!

15

38

Савјет министара БиХ усвојио одлуку: Канабис легализован у медицинске сврхе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner