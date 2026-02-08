Logo
Шокантне тврдње из Москве: Зеленски лично наредио атентат на руског генерала

Извор:

Танјуг

08.02.2026

14:17

Фото: Танјуг/АП

Предсједник Јавне коморе Комисије за суверенитет Руске Федерације Владимир Рогов изјавио је данас да сматра да украјински предсједник Владимир Зеленски лично стоји иза покушаја атентата на генерал-потпуковника Владимира Алексејева.

"Према информацијама које долазе из извора блиских властима у Кијеву, Зеленски стоји иза покушаја атентата на генерал-потпуковника Владимира Алексејева, и он је лично одобрио овај криминални терористички напад", рекао је Рогов, који је и копредсједник Координационог савета за интеграцију нових региона.

Према његовим ријечима, кијевски режим је тиме показао недостатак интересовања за мирно рјешавање украјинског сукоба, пренијеле су РИА Новости.

У стамбеној згради у Москви 6. фебруара покушан је атентат на генерал-потпуковника Алексејева, првог замјеника начелника Главне управе Генералштаба Оружаних снага Русије, који је хоспитализован.

Покушај атентата на Алексејева догодио се у вријеме друге рунде преговора о Украјини одржане у Абу Дабију у сриједу и четвртак, у којима су учествовале делегације из Русије, Сједињених Америчких Држава и Украјине.

фсб

Свијет

У Дубаију ухапшен атентатор на руског генерала, предат Москви

У међувремену, атентатор је ухапшен у Дубаију и предат Москви,

