Лавров: Атентатом на руског генерала Кијев жели да спријечи преговоре

Извор:
Sputnjik
06.02.2026
13:25
Коментари:0
Терористички напад на генерал-потпуковника Владимира Алексејева потврдио је одлучност кијевског режима да поремети преговоре, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров након разговора са предсједавајућим ОЕБС-а, шефом швајцарског Министарства спољних послова Игнацијом Касисом и генералним секретаром ОЕБС-а Феридуном Синирлиоглуом.
„Овај терористички напад још једном је потврдио одлучност Зеленског режима да стално врши провокације усмјерене на ремећење процеса преговора. Тај режим је спреман на све како би убедио своје западне спонзоре да не одустају од тежњи да Сједињене Државе скрену са пута да постигну праведно рјешење“, истакао је он.
Запад по сваку цијену жели да кијевски режим опстане како би могао да „гризе“ Русију, оценио је Лавров.
Изјава генералног секретара НАТО-а Марка Рутеа у Врховној ради означава припреме за интервенцију у Украјини, констатовао је Лавров.
„Он је рекао да безбједносне гаранције предвиђају аутоматске акције 'коалиције вољних', у једној фази самостално, у другој фази уз подршку Сједињених Држава, и да су Велика Британија и Француска спремне да распореде своје трупе на украјинској територији“, подсјетио је Лавров.
Према његовим ријечима, Алијанса крши основне принципе Организације за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС) покушавајући да „прогута Украјину“.
„Добро је познато да НАТО ради управо оно што је забрањено (у ОЕБС-у) – тежи да доминира, и не само да доминира, већ да апсорбује све више и више чланица“, казао је министар.
ОЕБС неспособан за поштовање паневропских принципа
Специјализоване институције ОЕБС-а су неактивне и показују потпуну неспособност да поштују паневропске принципе, додао је Лавров.
Он је подсјетио да је ОЕБС заснован на принципу једнаке и недјељиве безбједности, који је више пута проглашен на највишем нивоу, укључујући и самит у Истанбулу 1999. и самит у Астани 2010. године.
„Швајцарски министар спољних послова Игнацио Касис, као предсједавајући ОЕБС-а, и генерални секретар организације Феридун Синирлиоглу желе да превазиђу тренутну кризу у ОЕБС-у“, закључио је Лавров.
Он је, коментаришући разговор са званичницима истакао да током састанка нису избјегавана сложена питања, питања глобалне природе, која произилазе из тренутне геополитичке ситуације, која се брзо и прилично непредвидиво развија.
„Ситуације која је открила читав низ проблема унутар западног табора“, рекао је он на конференцији за новинаре након разговора.
Како је раније објавио Истражни комитет Русије, непознати наоружани човек је у петак пуцао на Алексејева у стамбеној згради у Москви. Он је хоспитализован. Покренут је кривични поступак по члановима покушаја убиства и илегалне трговине ватреним оружјем, преноси Спутњик.
