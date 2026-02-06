Шеранић: Наставља се унапређивање капацитета болнице у Фочи

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић истакао је да ће бити настављено опремање, унапређивање и модернизовање капацитета Универзитетске болнице у Фочи, а у наредне четири године за тај пројекат биће издвојено 12 милиона КМ.

"Укупни износ је на том плану 48 милиона КМ и односи се на унапређење капацитета објеката, опреме и квалитета здравствене заштите пацијената. Биће унапријеђено и образовање новог кадра, као и наставно-образовни процес", изјавио је Шеранић на конференцији за новинаре након данашње сједнице Владе Републике Српске.

Шеранић је рекао да ће бити проширени капацитети Института за јавно здравство Републике Српске отварањем регионалних завода у Приједору и Бијељини.

"Влада Републике Српске је донијела одлуку да се по 1,5 милиона КМ обезбиједи Институту за набавку и опремање тих простора", додао је Шеранић.