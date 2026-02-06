Минић: Темељан документ о 100 дана рада Владе

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да је документ о 100 дана рада Владе темељан и да ће се у њему тачно знати шта и које министарство ради и у ком периоду.
Минић је истакао да су неке активности уклоњене, а неке додате, што може бити подложно измјенама.
Он је навео да је на данашњој сједници Владе било ријечи о плану пословања "Електропривреде Српске", као и да је тражио допуну тих података.
"Тражио сам данас од ресорног министра максималну ангажованост и изразио моју спремност као предсједника Владе да ћемо подржати све акционе планове и документе", рекао је Минић на конференцији за новинаре након сједнице Владе Српске.
Минић је навео да је прихваћено и да се данас усвоји план пословања "Електропривреде Српске" за ову годину, као и план пословања за период од 2026. до 2028. године.
"Морамо бити максимално одговорни, имајући у виду шта се све дешава у окружењу и импресије које су ми пренијели из ЕУ и Словеније око цијене гаса и електричне енергије указују на то да је ЕУ под великим ударом поскупљења и да ће се то сигурно рефлектовати код нас када је ријеч о сировинама и свему осталом. Зато желимо максимално да одрадимо све оно што смо задали себи као циљ", поручио је Минић.
