Трик који мијења све: Ољуштите кувано јаје за само 5 секунди

Разне теорије постоје о томе на који начин је најбоље кувати јаја, како би њихово љуштење послије било брзинско. А знате ли да можете ољуштити јаје за 5 секунди?
Чишћење куваног јајета може бити права мала ноћна мора. Уколико кренете да га стандардно гулите, тако што ћете прво искврцкати љуску, па је љуштити, постоје велике шансе да то радите наредних десет минута. Љускице умију толико да се уситне и залијепе за јаје, да ће вам на крају пресјести чишћење.
Међутим, постоји одличан начин како да за буквално само пар секунди, можете ољуштити јаје без икаквог нереда и коришћења реквизита.
Па, уколико немате ту срећу да вам љуска "оде" у такорећи једном потезу, овај трик ће вам и те како помоћи.
Вјероватно још нисте пробали ову цаку, а представља феноменалну уштеду времена.
Све што треба да урадите јесте да направите мању рупицу са једне стране јајета и већи отвор са друге.
Потом дуните мало јаче у мањи отвор и јаје ће цијело једноставно изаћи на другу страну, преноси Крстарица.
