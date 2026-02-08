Огласио се МУП Српске: Ово су све пријаве у вези са поновљеним изборима

08.02.2026
Министарство унутрашњих послова je до 12.30 часова евидентирало je инциденте на бирачким мјестима гдје се одржавају поновни пријевремени избори за предсједника Републике Српске на подручју Републике Српске.
У 07.15 часова лице С.В. из Добоја пријавило је Полицијској управи Добој да ју је непознато лице снимало мобилним телефоном, без њеног одобрења. По наведеној пријави поступили су полицијски службеници који су на лицу мјеста затекли пријављено лице и утврдили да се ради о лицу С.П. из Теслића и истог саслушали у полицијској станици. О догађају је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, који је наложио да се у вези наведеног достави извјештај о предузетим мјерама и радњама.
У 07.55 часова лице С.Г. из Добоја је путем телефона Полицијској управи Добој пријавило наводну куповину гласова у једном угоститељском објекту на подручју Добоја. По наведеној пријави одмах су поступили полицијски службеници, те нису потврђени наводи предметне пријаве.
Око 08.00 лице С.Г. из Добоја је путем телефона пријавило Полицијској управи Добој наводну куповину гласова у непосредној близини бирачког мјеста на подручју Града Добоја. Током поступања по наведеној пријави, полицијским службеницима Полицијске станице Добој 1 се на лицу мјеста обратило лице М.Б. из Добоја које је саопштило да му је за гласање тражило новац лице М.А. из Добоја. У вези са наведеним предузете су неопходне мјере и радње, те је о свему обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, који је наложио да се у вези наведеног достави извјештај о предузетим мјерама и радњама.
У 09.52 часова у Полицијску станицу Зворник обратило се лице М.В. те пријавило ометање гласања испред бирачког мјеста на подручју Града Зворника, од стране лица С.Т. и Т.Н. На лице мјеста изашли полицијски службеници. Рад по наведеној пријави у току.
Око 10.00 часова лице П.Б. из Дервенте пријавило је телефоном Полицијској управи Добој несугласице са лицем Н.Д на подручју Града Добоја. По наведеној пријави поступили су полицијски службеници Полицијске станице Добој 2 ,који су обавили разговор са пријавитељем, те је исти изјавио да га је у близини наведеног бирачког мјеста лице Н.Д. одгурнуло, након чега је дошло до вербалних несугласица. Пријављено лице Н.Д. позвано је на разговор у службене просторије Полицијске станице Добој 2. Рад по наведеном је у току.
У 10.25 часова лице С.О. је пријавило полицијском службенику Полицијске станице Братунац да се у непосредној близини основне школе у мјесту Факовићи наводно купују гласови. По наведеном поступили полицијски службеници надлежне полицијске станице, те је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина који је наложио да се у вези наведеног достави извјештај о предузетим мјерама и радњама.
У 11.00 часова у просторије Полицијске станице Добој 1 лично је приступило лице З.Ј.К. из Добоја, те пријавило да се у угоститељском објекту на подручју Града Зворника, који се налази у непосредној близини бирачког мјеста даје новац. По наведеном су поступили полицијски службеници надлежне полицијске станице, те је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који је наложио да се у вези наведеног достави извјештај о предузетим мјерама и радњама.
Око 11.10 часова у Оперативном дежурству Полицијске управе Добој путем телефона запримљена је пријава лица С.Г. из Добоја на околности несугласица у једном угоститељском објекту на подручју Града Добоја. Предузетим мјерама и радњама полицијских службеника на лицу мјеста нису утврђени елементи ни кривичног дјела, ни прекршаја.
Поводом одржавања поновних пријевремених избора, данас, 8. фебруара од 07,00 до 19,00 часова раде локације за издавање личних докумената Министарства у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи и Милићима. Грађанима су на располагању реферати личних карата, пребивалишта, боравишта и ЈМБ, укључујући и аквизицију.
У циљу предузимања мјера и радњи поводом одржавања поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске, министар унутрашњих послова Републике Српске издао је Наредбу о забрани превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју градова и општина и то: Зворника, Добоја, Лакташа, Братунца, Власенице, Милића и Осмака, осим за превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета за дана 08.02.2026. године од 00,00 часова до 09.02.2026. године до 06,00 часова.
Подсјећамо, министар унутрашњих послова Републике Српске издао је Наредбу о забрани саобраћаја за теретна возила преко 3,5 тона укупне масе на свим јавним путевима на подручју Добоја, Лакташа, Зворника, Братунца, Милића, Власенице и Осмака у периоду од 00,00 часова у недјељу, 08.02.2026. године до 06.00 часова у понедјељак, 09.02.2026. године.
Министарство у сједишту, полицијске управе и полицијске станице за наведени дан неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме.
