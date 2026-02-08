Logo
ГИК Добој: Нема пријављених инцидената на гласачком мјесту у Придјелу

РТРС

08.02.2026

12:40

Фото: АТВ

Градској изборној комисији у Добоју није пријављен никакав инцидент на гласачком мјесту у Придјелу, потврдио је предсједник ГИК Добој Ненад Палексић за РТРС реагујући на тврдње појединих медија о наводном физичком нападу на посматрача СДС-а.

- Нисмо добили да је био било какав инцидент или приговор. Ако се нешто дешава, то је изван круга од 50 метара, то не може контролисати ни бирачки одбор, нити ми као Градска изборна комисија - рекао ја Палексић.

избори гласање 1

Република Српска

"Окупирали" бирачка мјеста, "пуштају" причу о куповини гласова: Нови покушаји да се прекроји воља народа

Каже, ниједна неправилност није утврђена.

- Немамо ниједан званичан приговор, нити усмени, нити писмени. Тако да, немамо до сад никаквих проблема - закључио је Палексић.

Поновљени пријевремени избори

Поновљени избори

Добој

