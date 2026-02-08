ГИК Добој: Нема пријављених инцидената на гласачком мјесту у Придјелу

Извор:
Градској изборној комисији у Добоју није пријављен никакав инцидент на гласачком мјесту у Придјелу, потврдио је предсједник ГИК Добој Ненад Палексић за РТРС реагујући на тврдње појединих медија о наводном физичком нападу на посматрача СДС-а.
- Нисмо добили да је био било какав инцидент или приговор. Ако се нешто дешава, то је изван круга од 50 метара, то не може контролисати ни бирачки одбор, нити ми као Градска изборна комисија - рекао ја Палексић.
Каже, ниједна неправилност није утврђена.
- Немамо ниједан званичан приговор, нити усмени, нити писмени. Тако да, немамо до сад никаквих проблема - закључио је Палексић.
