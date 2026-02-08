"Окупирали" бирачка мјеста, "пуштају" причу о куповини гласова: Нови покушаји да се прекроји воља народа

Извор:
АТВ
08.02.2026
12:37
Коментари:0
Када немате подршку народа, створи тензије и доведи у питање изборни процес. Тако се најпростије може објаснити оно што на дан поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске ради опозиција и њима блиски медији.
Као по обичају, у мјестима гдје опозиција губи са великом разликом (Добој, Лакташи, Зворник), покушава се представити да је дошло до неких инцидената, "куповине" гласова, крађе...
Медији, блиски опозицији, по обичају иду са "бомбастичним" насловима, све у циљу да се наруши регуларност избора. Истих оних избора до којих није требало ни доћи, јер сваки пут треба подсјетити како су Кристијан Шмит, Сена Узуновић и политичко Сарајево поништили вољу грађана Српске изречену на изборима 2022. године.
Образац спина је постао већ толико исти да мало ко у њега вјерује, али више пута поновљена лаж, лако може да убаци "зрно сумње".
Образац се своди на то да се "сними" куповина гласова. Онда медији преузму улогу "свезнајућег", па им је јасно и ко је купио глас и за кога и за колико. Наравно, на снимцима које објаве, не види се ништа, нико ништа не може да закључи, сем "објективних" опозиционих медија.
Ипак, истина је дијаметрално супротна. Како незванично сазнајемо, активисти СДС-а из других општина су буквално "окупирали" мјеста поновљених избора и провоцирају инциденте.
Иду чак толико далеко да сами "пуштају причу" о томе да се купују гласови све у нади да се оправда, по ко зна који пут, изборни дебакл опозиције.
Као што се и очекивао, и овај пут је посебан фокус на Добоју, граду гдје СНСД има убједљиву подршку народа.
Од јутра је кренуло "агресивно". Посматрач СДС-а је тражио увид у лична документа гласача, на што нема право. Дошло је и до инцидента са Сањом Вулић, послаником СНСД-а у ПД ПС БиХ, која је дошла да гласа на свом изборном мјесту. У све се умијешао и СДС-ов посматрач из Теслића, који је, како каже дошао да "брани" колегу.
"Тај посматрач ће бити упозорен да то не ради, а уколико настави биће одстрањен, јер то није дозвољено. Нећемо дозволити да се од Добоја направи афера у вези избора", рекао је предсједник добојског ГИК-а Ненад Палексић.
Такође, Палексић је рекао да Градској изборној комисији нису пријављени никакви инциденти на гласачком мјесту у Придјелу за које ти исти "објективни" медији пишу да је нападнут посматрач опозиције.
И поставља се једно сасвим логично питање, зашто би било која политичка партија, а у овом случају СНСД, која има убједљиву подршку народа у некој локалној заједници, правила инциденте? Зашто би само угрожавали своју доминанту позицију?
И оно што је исто треба питати јесте, коме иду у прилог тензије, инциденти или било какво дискредитовање изборног процеса?
Да ли иде у корист Републици Српској или политичком Сарајеву и онима који желе да им се додворе?
Република Српска
2 ч2
Република Српска
6 ч5
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
4 ч3
Република Српска
6 ч5
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
14
40
14
23
14
17
14
08
13
57
Тренутно на програму