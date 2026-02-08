Отворена бирачка мјеста, пријављен проблем са једном посматрачем у Добоју

Извор:
АТВ
08.02.2026
07:58
Коментари:0
Пријевремени избори за предсједника Републике Српске данас ће бити поновљени на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица.
Избори се одлуком Централне изборне комисије БиХ понављају на појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.
Право гласа има укупно 84.474 бирача.
Поновљени избори спроводе се на основу истих кандидатских листа и истих извода из Централног бирачког списка који су кориштени 23. новембра.
Кандидати за предсједника Републике Српске су Синиша Каран из СНСД-а, Бранко Блануша из СДС-а, Драган Ђокановић из Савеза за нову политику, Никола Лазаревић из Еколошке партије Српске, те Игор Гашевић и Славко Драгичевић који су независни кандидати.
Сва биралишта у Добоју за гласање на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске отворена су на вријеме, потврђено је из Градске изборне комисије /ГИК/.
Предсједник добојског ГИК-а Ненад Палексић рекао је новинарима да ће на 31 бирачком мјесту гласати 17.562 бирача.
Он је навео да је ГИК издао 404 акредитације и да су присутни посматрачи и из других градова, попут Теслића и Бијељине.
Палексић је рекао да су примили пријаву о непримјереном и агресивном понашању једног посматрача на бирачком мјесту у Средњошколском центру који је тражио на увид лична документа бирача по доласку на бирачко мјесто, на шта нема право.
"Тај посматрач ће бити упозорен да то не ради, а уколико настави биће одстрањен", изјавио је Палексић.
Он је подсјетио да је Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ разријешила синоћ четири предсједника бирачких одбора у Добоју и њихове замјенике, те именовала нове.
Сва редовна бирачка мјеста на подручју Лакташа за гласање на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске отворена су на вријеме, рекла је Срни предсједник Градске изборне комисије /ГИК/ Лакташи Гордана Нишић.
Нишићева је навела да се пријевремени избори за предсједника Српске у Лакташима понављају на 24 бирачка мјеста на којима су укупно уписана 17.323 бирача.
Она је навела да ће бирачка мјеста бити отворена од 7.00 до 19.00 часова.
Према њеним ријечима, пријевремени избори понављају се на четири бирачка мјеста у Основној школи у Лакташима.
"Пријевремени избори се понављају и на бирачким мјестима у Трну, Великом Блашку, Друговићима, Бакинцима, Мрчајевцима и селима у Лијевчу и Жупи", прецизирала је Нишићева.
Сва бирачка мјеста на подручју града Зворника на којима се понављају пријевремени избори за предсједника Републике Српске отворена су јутрос у 7.00 часова, речено је Срни у Градској изборној комисији /ГИК/.
Члан ГИК-а Зоран Ђукановић рекао да се, према одлуци ЦИК-а, избори на подручју града Зворника понављају на 53 бирачка мјеста, на којима право гласа има око 35.000 бирача.
Он је додао да су све припреме за одржавање поновљених избора завршене на вријеме и да гласање протиче без проблема.
Свих 13 бирачких мјеста у Братунцу на којима се понављају пријевремени избори за предсједника Републике Српске отворено је јутрос на вријеме у 7.00 часова, изјавила је Срни члан Општинске изборне комисије /ОИК/ Ивана Милановић.
Према њеним ријечима, изборни дан је почео на вријеме и без икаквих проблема и кашњења.
Она је навела да је на бирачким списковима на бирачким мјестима на којима се понављају избори уписано 6.500 бирача или 35 одсто од укупног броја.
На пријевременим предсједничким изборима одржаним 23. новембра прошле године на ових 13 бирачких мјеста у Братунцу гласало је 2.400 бирача или 35 одсто од броја уписаних.
Бирачко мјесто Средњошколски центар један у Власеници на којем се понављају пријевремени избори за предсједника Републике Српске отворено је на вријеме, а право гласа има 468 бирача, изјавила је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Сања Ристић.
Она је изразила увјерење да током гласања неће бити проблема.
Ристићева је напоменула да је грађанима омогућено издавање личних докумената данас од 7.00 до 15.00 часова и сутра од 7.00 до 19.00 часова.
Оба бирачка мјеста у Приједору на којима се данас понављају пријевремени избори за предсједника Републике Српске отворена су на вријеме у 7.00 часова.
Предсједник Градске изборне комисије /ГИК/ Приједор Жељко Шкондрић рекао је да је изборни дан започео уредно и на вријеме.
"Број регистрованих бирача је 1.462 и то 905 у Горњим Орловцима, а 557 у Саничанима", рекао је Шкондрић Срни.
У Горњим Орловцима 23. новембра излазност је била 39,38 одсто и кандидат СНСД-а Синиша Каран освојио је 189 гласова или 53,85 одсто, а кандидат СДС-а Бранко Блануша 157 гласова или 44,7 одсто.
У Саничанима излазност је била 64,57 одсто и кандидат СНСД-а Синиша Каран освојио је 232 гласа или 64,62 одсто, а кандидат СДС-а Бранко Блануша 125 гласова или 34,82 одсто.
Једино бирачко мјесто у Бањалуци на којем ће данас бити одржани поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске, у Шарговцу, отворено је на вријеме, а право гласа има 539 бирача, рекао је Срни предсједник Градске изборне комисије Дубравко Малинић.
"Бирачко мјесто 034Б238 Шарговац два отворено је на вријеме. Бирачки одбор је јуче припремио бирачко мјесто и нема никаквих проблема", навео је Малинић.
У селу Врањска у Билећи јутрос је отворено бирачко мјесто на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске на којем право гласа имају 82 бирача, изјавила је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Јелена Капор.
"Бирачко мјесто је отворено у 7.00 часова и за сада нема никаквих проблема", рекла је Капорова.
Република Српска
7 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
16 ч0
Најновије
Најчитаније
14
40
14
23
14
17
14
08
13
57
Тренутно на програму