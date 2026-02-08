Logo
Цвијановић: Наша мисија је да се Српска види у свијету, постали смо кредибилни партнери

Извор:

РТРС

08.02.2026

10:29

Коментари:

3
Фото: X / MiloradDodik

Посјета делегације Републике Српске Вашингтону је била веома садржајна, јако много смо контаката остварили, навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић за РТРС.

- Наша посјета ће помоћи у градњи повјерења у свијету да се стање у БиХ прикаже на прави начин, без намјере да било кога оцрнимо - додала је Цвијановић.

Истакла је да је пут ка истини прави начин успјеха и наша мисија је да се Српска види у свијету.Цвијановић је напоменула да постоје три фазе које су кључне.

- Прва фаза има за циљ да изградимо повјерење путем опоравка и отклањања неправде према Српској. Друга фаза је успостављање силних односа у обостраном интересу - напоменула је Цвијановић.

Трећа фаза је, додаје, да заиста позиционирамо Српску, да добро напредујемо да имамо добро разумијевање јер имамо исте вриједности.

- Враћање увјерењима и позицијама које су избрисане у друштву представља добар пут да Српска може бити добар партнер, Српска којој се може вјеровати - навела је Цвијановић.

Ова посјета Вашингтону је по контактима, по разговорима садржајнија и боља него икада прије.

- Постали смо кредибилни партнери. Посебно желим да истакнем да је Српској дата прилика да говоримо слободно јер су постојали стереотипи - истакла је Цвијановић и додала да је веома захвална домаћинима на односу и отворености и жељи да се боље разумијемо и да боље профитирамо у сваком смислу.

Политичко Сарајево, додаје Цвијановић, се стално труди да минимализује нашу посјету САД.

Коментари (3)
