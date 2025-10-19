Logo

Јуричић донио три нова бода

19.10.2025

19:43

Фото: Ustupljena fotografija

Изузетно тешко фудбалери Борца су дошли до нове побједе у првенству БиХ. У финишу утакмице савладали су Вележ 1:0 голом Луке Јуричића, а разлог за бригу је свакако и повреда Давида Вуковића.

Прву прилику на утакмици имао је домаћи тим. Себастијан Ерера је у 14. минуту убацио лопту, а Лука Јуричић је шутирао преко гола. Одмах затим могли су гости до гола. Погријешила је одбрана бањалучког тима, а затим су изблокирани покушаји Милана и Ђурића.

Вележ је имао сјајну шансу у 26. минуту када је ударац Алдина Мешића одбранио Дамјан Шишковски. Голман Борца се истакао у 30. минуту када је одбранио ударац Селмира Пидре из слободног ударца. Гости су у 44. минуту затресли мрежу, али је гол поништен због прекршаја који је суђен Нермину Хаскићу.

Борац је имао вишпе лопту у посједу и иницијативу али су гости били опаснији. Тако је у 58. минуту Бесим Шербечић одлично шутирао, а Шишковски је још једном био на висини задатка.

Нажалост по Бањалучане током меча Давид Вуковић је незгодно пао и напустио је терен па ће то да буде хендикеп за екипу. Бањалучки тим је тек у наставку кренуо још офанзивније и био конкретнији. Запријетили су преко Сандија Оргинеца и Хариса Бербића. У моментима кад су гости почели да одуговлаче игру домаћи тим је дошао до гола.

Зоран Квржић је убацио лопту а на правом мјесту је био Лука Јуричић који је главом послао лопту у мрежу.

(Глас Српске)

