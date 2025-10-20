Фудбалеру (18) обећали нови клуб, па га брутално убили

Извор:
Велика трагедија потресла је Сенегал и спортску јавност у Африци — млади фудбалски голман, 18-годишњи Шеик Туре, брутално је убијен у Гани, након што су га отели криминалци који су му лажно обећали пробу у професионалном клубу.
Како је потврдило Министарство афричке интеграције и спољних послова Сенегала, Туре је насамарен од стране групе наоружаних изнуђивача, који су га мамили под изговором да иде на фудбалски пробни тренинг. Отели су га и тражили откуп од породице, али ни након покушаја прикупљања новца, злочинци нису поштедели његов живот.
Тијело младића пронађено је у Гани, а сенегалске власти, у сарадњи са тамошњом полицијом, покренуле су истрагу како би расветлиле све околности овог језивог случаја. Туре је био члан фудбалске академије "Esprit Foot Yeumbeul", а у току је процедура његовог пребацивања назад у домовину.
Министарство је изразило "најдубље саучешће породици" и позвало све младе спортисте, тренере и родитеље да буду изузетно опрезни када се ради о позивима и понудама за пробе у иностранству, наглашавајући важност коришћења званичних канала и потврђених информација.
