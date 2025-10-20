Logo

Данас славимо Срђевдан: Вјерује се да данас ово никако не би ваљало урадити

20.10.2025

07:14

Фото: ATV
Фото: ATV

Српска православна црква и вjерници данас прослављају Светог Сергија и Вакха, познатог као Срђевдан.

Према предању, Свети Сергије и Вакхо били су угледни римски достојанственици на двору цара Максимијана, сувладара цара Диоклецијана (286–305). Због своје хришћанске вјере и одбијања да се поклоне римским боговима, погубљени су у Сирији, гдје је њихов култ успостављен и проширио се по цијелом истоку.

Срђевдан је слава која се обиљежава уз мрсну храну, осим када пада у сриједу или петак.

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

Славимо Светог Стефана и Јелену: Данас се вјерује да треба учинити добро дјело

У средњовијековној Зети, овај празник имао је посебан значај. Под царем Јустинијаном Првим (527–565), који је овим свецима подигао цркву у Цариграду, култ Светог Сергија и Вакха проширио се на запад, посебно на подручју између Драча и данашњег Дубровника, гдје је постојало више од 15 цркава посвећених овим светитељима.

Један од најважнијих свједока тог култа је црква Светог Сергија и Вакха на Бојани, гдје су у 11. и 12. вијеку сахрањивани владари династије Војислављевић. Након обнове крајем 13. вијека, коју су извршили краљица Јелена Анжујска и њени синови Драгутин и Милутин, црква је могла примити до 3.000 вјерника.

Страдање светаца започело је наредбом цара Максимијана, који им је одузео војничке одоре и све части. Послати су у изгнанство код намјесника Антиоха у Азију, који их је безуспјешно покушао убиједити да се одрекну Христа. Свети Вакхо преминуо је под батинама, док је Свети Сергије мучен и посечен у граду Ресафи у Сирији.

богородица-икона-05092025

Друштво

Вјерници на Покров Пресвете Богородице треба да изговоре ову молитву

Свети Сергије био је нарочито поштован у Ресафи, која је у 6. вијеку постала значајно ходочасничко мјесто познато као "Сергиополис".

Према предању, приликом преноса моштију Светог Саве из Трнова, у Милешеву су донијете и мошти Светог Сергија и Вакха, гдје је већ постојао култ ових светитеља, о чему свједоче и фреске из најранијег периода фрескописа у Милешеви.

Земљорадници на Срђевдан пазе да не износе волове на поља, јер се вјерује да на тај дан не ваља орати.

(Телеграф.рс)

