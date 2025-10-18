Logo

Свети Тома "закључава јесен": Ово су обичаји и вјеровања на Томиндан

18.10.2025

20:30

Свети Тома "закључава јесен": Ово су обичаји и вјеровања на Томиндан
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници у недељу 19. октобра обиљежавају празник Томиндан, дан посвећен Светом Томи Апостолу, у народу познат и као Невјерни Тома.

Свети Тома је био један од 12 Христових апостола и велики је празник за који нас везују бројни обичаји и вјеровања.

Ко је био Свети Тома?

Свети Тома је познат из јеванђеља по томе што није повјеровао у Христово васкрсење док га није лично видио и додирнуо ране. Због тога је у народу остао познат као Невјерни Тома. Међутим, послије тог догађаја постао је један од највјернијих проповједника хришћанства.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Друштво

Сутра је Света мученица Харитина: Дјевојке, посебно јој се помолите за мир и заштиту

Према предању, Свети Тома је проповиједао у Палестини, Персији и Индији, гдје је на крају и настрадао мученичком смрћу. Прободен је копљима и његове мошти су у 4. вијеку пренијете у град Едесу, а касније у Цариград.

Свети Тома се сматра заштитником дрводеља, столара, бачвара, колара, зидара, дунђера, ужара, бунарџија и калдрмџија, јер је и сам био дрводеља.

Кадионица вјера спц

Друштво

Сутра је Томиндан: Једно вјеровање посебно треба испоштовати

Обичаји и вјеровања на Томиндан

Иако у нешто мањем броју, Свети Тома је и крсна слава неким породицама. На овај дан се вјерује да не треба радити тешке физичке послове, нарочито не земљорадничке. Вјерује се да Свети Тома 'закључава' јесен, односно да од овог дана почињу хладнији дани и припрема за зиму.

Негдје у Србији постоји обичај да се на овај дан не иде никуда 'празних руку, јер се вјерује да тада треба дијелити и помагати другима. Ипак, код многих се каже "Свети Тома, сједи дома".

(Она.рс)

СПЦ

Sveti Toma

tomindan

