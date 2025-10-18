Оземпик и стероиди на црном тржишту : Злоупотреба лијекова постала забрињавајући тренд

Извор:
АТВ
18.10.2025
19:45
Оземпик, тестостерон, хормон раста и различити стероиди, лијекови који би се смјели користити искључиво под строгим надзором љекара, све чешће завршавају на црном тржишту и у рукама оних који желе брза рјешења. Злоупотреба ових супстанци постала је забрињавајући тренд, а посљедице могу бити кобне.
Под злоупотребу спада свако кориштење лијека без консултација са љекаром. Најопасније је набављање ових препарата преко црног тржишта, јер се њихов стварни састав не зна. Забиљежени су случајеви да су корисници, умјесто Оземпика, добили чисти инсулин и једва преживјели. Таква пракса може људе довести у непосредну животну опасност.
''Ми често виђамо да пацијенти долазе из непоузданих извора до тог лијека и због неколико килограма вишка узимају Оземпик. Хоћу да скренем пажњу свим корисницима који и помишљају на то да то никако не раде јер састав тих лијекова ми не знамо и није била ријеткост да је умјесто Оземпика била нека друга супстанца'', рекла је Габријела Малешевић, ендокринолог.
На црном тржишту најчешће се купују Оземпик, тестостерон и хормон раста. Сваки лијек који се узима без надзора може имати нежељене ефекте, а посебно они који утичу на хормоне. Зато је злоупотреба стероида не само медицински, већ и друштвени проблем.
''Када причамо о хормонима и модулаторима хормона, тј. стеродида, они су званично на листи забрањених средстава од стране Међународног олимпијског комитета, Свјетске антидопинг агенције, Националних олимпијских комитета и спортских удружења. Значи, ако већ причамо о томе, апсолуно не би требали да се користе, поготово не на начин како се код нас користе, а то је без консултација са љекаром'', упозорио је Милидраг Вукотић, спец. медицине спорта.
Посебно је забрињавајуће што су оваквим експериментима највише склони млади. У потрази за брзим резултатима често се занемарују чињеницу да овакви лијекови остављају дугорочне посљедице по здравље и квалитет живота.
''Стероиди када се користе дужи временски период доводе до нежељених ефеката. Ти млади људи могу због злоупотребе стероида да имају стерилитет, имају негативан ефекат на кардиоваскуларни систем, али исто тако негативно утиче на психу ако се дуготрајно конзумира. Долази до промјене расположења и појачане агресивности'', казала је Габријела Малешевић, ендокринолог.
''Имају нуспојаве, од којих су поремећај менструалног циклуса код жена, може бити прекомјеран развој вилица, прекомјеран развој дугих костију, а да не говорим о оном што је најтежа посљедица неконтролисане употребе забрањених средстава, то је стерилитет и цироза јетре, јер све то што се узима од забрањених средстава, најчешће се депонује у јетри'', поручио је Милидраг Вукотић, спец. медицине спорта.
Злоупотреба лијекова на своју руку, било ради естетског изгледа или бржих резултата, носи цијену која је превисока, ризик по живот и здравље. У времену када су стручне консултације доступне, а информације лако провјерљиве, потпуно је сулудо преузимати улогу властитог љекара и стављати сопствено здравље на коцку због краткорочних циљева.
