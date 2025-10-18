Logo

Уживајте у недјељи! Сутра претежно сунчано вријеме, ујутро ће бити свјежије

СРНА

18.10.2025

15:31

Jesen, vremenska prognoza
Фото: Unsplash

У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) сутра се очекује сунчано вријеме, уз малу до умјерену облачност, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Ујутро углавном ведро и хладније, око ријека и по котлинама магла и ниска облачност. У наставку дана преовладаваће сунчано уз промјенљиву облачност, док ће увече доћи до постепеног наоблачења од запада.

Вјетар слаб до умјерен промјенљив или сјеверних смјерова.

Зима

Друштво

Хладна зима једном у 12 година, а ове године се све поклапа

Јутарња температура ваздуха од један до пет, на југу до девет, а у вишим предјелима од минус један степен Целзијусов.

Максимална дневна температура биће од 13 до 16, на југу око 19 степени, у вишим предјелима од девет степени Целзијуса.

pješački prelaz, kiša, пјешачки прелаз, аквана

Друштво

Хладно јутро, кишовито вече

Данас је у БиХ преовладавало претежно облачно вријеме, понегдје са слабом кишом или росуљом, саопштио је Федерални хидрометеоролошки завод.

Температура измјерена у 14.00 часова: Соколац, Калиновик, Хан Пијесак осам, Сарајево, Чемерно, Соколац, Кнежево 10, Мраковица 11, Сребреница, Бугојно, Зеница, Вишеград, Рудо 12, Јајце, Дринић, Фоча, Ливно, Тузла 13, Мркоњић Град, Зворник, Сански Мост, Рибник 14, Бијељина, Добој, Србац, Гацко 15, Добој, Нови Град, Приједор 16, Бањалука 17, Билећа, Требиње 20, Мостар 21 степен Целзијусов.

