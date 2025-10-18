Logo

Упозорење у БиХ: Овим подручјем се крећу медвједи, могу бити агресивни

Извор:

072.инфо

18.10.2025

09:28

Коментари:

0
Упозорење у БиХ: Овим подручјем се крећу медвједи, могу бити агресивни

Зато, опрез. Ако се крећете кроз шуме у близини клисуре са западне стране магистрале, будите максимално пажљиви, кажу из Удружења грађана Тиња код Сребреника.

Удружење грађана Тиња код Сребреника на друштвеним мрежама је објавило фотографију медвједице и младунчади које је камера забиљежила на том подручју те издало упозорење становништву.

Мјештани су пронашли и трагове у шуми, те су упозорили људе да избјегавају кретање сами.

Изгледа да се у нашем подручју креће три, четири медвједа, од чега су два младунчета. Подсјећамо да медвједица постаје изузетно агресивна ако примијети човјека у близини својих младунаца, јер тада инстинктивно сматра да су у опасности.

илу-дајак-18102025

Друштво

Бањалучани позивају да се из Врбаса извуче потонули дајак

Зато, опрез. Ако се крећете кроз шуме у близини клисуре са западне стране магистрале, будите максимално пажљиви.

Избјегавајте кретање сами, правите буку током проласка и не прилазите ако примијетите било какве трагове, поручено је из поменутог удружења.

Подијели:

Тагови:

Медвјед

Упозорење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Медвjеди убили седморо људи, вребају и у стамбеним насељима

Свијет

Медвjеди убили седморо људи, вребају и у стамбеним насељима

1 д

0
Спава ли поларни медвјед зимски сан?

Занимљивости

Спава ли поларни медвјед зимски сан?

3 д

0
Мушкарац отишао у шуму да бере гљиве: Његово тијело пронађено обезглављено

Свијет

Мушкарац отишао у шуму да бере гљиве: Његово тијело пронађено обезглављено

6 д

0
Медвјед у Кисељаку

Градови и општине

Аутом тјерали медвједа кроз улице бх. града и снимали

1 седм

2

Више из рубрике

Бањалучани позивају да се из Врбаса извуче потонули дајак

Друштво

Бањалучани позивају да се из Врбаса извуче потонули дајак

3 ч

0
Vremenska prognoza

Друштво

Већи дио дана промјенљиво до потпуно облачно

3 ч

0
У Републици Српској рођена 31 беба

Друштво

У Републици Српској рођена 31 беба

4 ч

0
Хладна зима једном у 12 година, а ове године се све поклапа

Друштво

Хладна зима једном у 12 година, а ове године се све поклапа

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

39

Црна Гора: Од почетка године 30 жртава трговине људима

12

33

НСРС добила новог посланика

12

29

ТикТок комичар Стив Бридгес преминуо у сну: Стварно га више нема

12

24

Орбан: Једини смо у Европи на страни мира

12

22

"Уцјењују ме очевим тијелом": Страшна прича Ромелуа Лукакуа, не дају му да сахрани оца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner