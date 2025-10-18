Упозорење у БиХ: Овим подручјем се крећу медвједи, могу бити агресивни

Извор:
Зато, опрез. Ако се крећете кроз шуме у близини клисуре са западне стране магистрале, будите максимално пажљиви, кажу из Удружења грађана Тиња код Сребреника.
Удружење грађана Тиња код Сребреника на друштвеним мрежама је објавило фотографију медвједице и младунчади које је камера забиљежила на том подручју те издало упозорење становништву.
Мјештани су пронашли и трагове у шуми, те су упозорили људе да избјегавају кретање сами.
Изгледа да се у нашем подручју креће три, четири медвједа, од чега су два младунчета. Подсјећамо да медвједица постаје изузетно агресивна ако примијети човјека у близини својих младунаца, јер тада инстинктивно сматра да су у опасности.
Зато, опрез. Ако се крећете кроз шуме у близини клисуре са западне стране магистрале, будите максимално пажљиви.
Избјегавајте кретање сами, правите буку током проласка и не прилазите ако примијетите било какве трагове, поручено је из поменутог удружења.
