Хладна зима једном у 12 година, а ове године се све поклапа

Након што је изостало очекивано Михољско лето, налазимо се у периоду такозване Михољске јесени, а метеоролог Недељко Тодоровић наводи шта можемо да очекујемо у остатку јесени.
"До недеље имаћемо хладнију варијанту времена, у Београду могуће је да падне и мања количина кише, као и на југу. Све су то мале количине које би се брзо расчистиле. Нема бојазни од неких већих количина падавина. На вишим планинским подручјима можда се појави краткотрајно и снијег", рекао је Тодоровић о временској прогнози каква нас очекује до краја недјеље.
Како каже, од почетка наредне недјеље јутра ће бити значајно хладнија него у протеклом периоду, а понегдје праћена и слабим мразом.
"То се не односи баш на сва мјеста, јер од почетка недјеље креће и разведравање. Слиједи и пораст температуре који ће трајати до краја октобра или негдје до 6. новембра. Могуће је да ће максималне температуре у појединим данима прећи 20 степени, односно између 20 и 25 степени у неким данима. Можемо очекивати и краткотрајну кишу."
Међутим, Тодоровић каже да овакве температуре нећемо моћи да назовемо Михољским љетом.
"Оно није само један дан кад искочи температура изнад просјека, мора да буде бар два степена изнад. Та ситуација подразумијева стабилно антициклоно вријеме, односно ведрину и висок притисак. Ако се деси, може дан или два, а главни критеријум је да буде бар три дана узастопно."
Недељковић подсјећа да се налазимо у средини јесени.
"Како одмиче календар, улазимо у позну јесен када је далеко већа вјероватноћа од падавина, ветра, магле... Септембар је ове године био натпросјечно топао, ноћне температуре биле су високе. То је било позно љето. Међутим, октобар је пресјекао и налазимо се у средишњем дијелу јесени, за разлику од прошле године кад је у октобру било топлије", рекао је Тодоровић.
О томе да ли би ове године требало да страхујемо од хладније зиме него иначе, Тодоровић каже:
"Варијанта хладније зиме понавља се једном у 10 до 12 година, а да будем прецизнији, сваке 21. или 22. године. Ова зима, као и наредна, управо су 21. и 22. Велика је вјероватноћа да ће се јавити хладнија зима, али не цијела, већ један хладнији мјесец", рекао је Тодоровић.
