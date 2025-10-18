Logo

Луна Ђогани на ивици суза због Јелене Карлеуше

Извор:

Информер

18.10.2025

08:30

Коментари:

0
Луна Ђогани и Марко
Фото: Youtube screenshot

Бивша ријалити учесница и водитељка Луна Ђогани угостила је у својој емисији пјевачицу Јелену Карлеушу и емотивним ријечима јој се захвалила на подршци.

Кроз подкаст побједнице "Задруге 2", Луне Ђогани прошле су многе познате личности, а она никада није крила да јој је циљ да једног дана угости Карлеушу.

Током разговора дотакле су се бројних тема, а Луна је у једном тренутку, дрхтавим гласом, изразила захвалност Карлеуши што јој је пружала подршку у тренутку када су јој многи окренули леђа.

Морам прије свега да ти се захвалим. Да знаш да нисам од оних особа које заборављају када је неко уз тебе онда када си на дну. Мислим да ти то највише разумеш и ја никада нећу заборавити... Уф, мени је ово мало емотивно... - рекла је Луна Ђогани, која је једва задржала сузе, па наставила:

Трамп састанак

Свијет

Драма због кравате министра рата: Порука Володимиру Зеленском?

Подршка коју си ми пружила, онако успут. Знам да ниси морала, да то није била твоја обавеза, али си то урадила када је мени то највише требало. Сјећаш се вјероватно о чему причам. Када је цијели свијет био против мене, док сам била у ријалитију, када сам била најомрженија личност, ти си стала уз мене. Само што си поменула моје име, мени је то значило. Они који је требало да стану уз мене, нису то урадили, а ти јеси - истакла је Луна.

Карлеуша јој је узвратила емотивним речима.

Увијек! Увијек, злато! Ти си срце моје. Видим да си узбуђена док причаш о томе. Ја сам неко ко хвата те вибрације и тачно осјећам твоју емоцију и енергију. Јако ми је жао што си првенствено тако млада све то прошла. Немој да ти дрхти глас и да те то и даље тако погађа зато што си ти изашла као велики побједник - рекла је Јелена, која је Луни открила да је мувао Тони Цетински.

(информер)

Подијели:

Тагови:

Јелена Карлеуша

Luna Đogani

rijaliti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Двије посебне сједнице НСРС

Република Српска

Двије посебне сједнице НСРС

57 мин

0
Kupus

Савјети

Нијемци користе овај тајни састојак за савршени кисели купус

53 мин

0
Слађану Ракић породица тражи већ 8 дана: Била потресена смрћу сестрића, послала поруку и нестала

Србија

Слађану Ракић породица тражи већ 8 дана: Била потресена смрћу сестрића, послала поруку и нестала

51 мин

0
Рецепт за пуњена јаја која освајају славску трпезу

Савјети

Рецепт за пуњена јаја која освајају славску трпезу

45 мин

0

Више из рубрике

Тони Цетински звао Јелену Карлеушу у мотелску собу у Бањалуци: ШОК прича!

Сцена

Тони Цетински звао Јелену Карлеушу у мотелску собу у Бањалуци: ШОК прича!

9 ч

0
Данас је мало ко препознаје: Пјевачица оперисала желудац и смршала више од 70 килограма

Сцена

Данас је мало ко препознаје: Пјевачица оперисала желудац и смршала више од 70 килограма

12 ч

0
Иван Ивановић након отказа на Блицу открио шта ће бити са његовом емисијом

Сцена

Иван Ивановић након отказа на Блицу открио шта ће бити са његовом емисијом

15 ч

2
Контроверзни Бијељинац платио Розги 25.000€ да му пјева сат времена

Сцена

Контроверзни Бијељинац платио Розги 25.000€ да му пјева сат времена

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

44

Већи дио дана промјенљиво до потпуно облачно

08

41

У Републици Српској рођена 31 беба

08

41

Извршена смртна казна над убицом четворчлане породице: Послије 29 година затвора

08

35

Хладна зима једном у 12 година, а ове године се све поклапа

08

30

Луна Ђогани на ивици суза због Јелене Карлеуше

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner