Луна Ђогани на ивици суза због Јелене Карлеуше

18.10.2025
Бивша ријалити учесница и водитељка Луна Ђогани угостила је у својој емисији пјевачицу Јелену Карлеушу и емотивним ријечима јој се захвалила на подршци.
Кроз подкаст побједнице "Задруге 2", Луне Ђогани прошле су многе познате личности, а она никада није крила да јој је циљ да једног дана угости Карлеушу.
Током разговора дотакле су се бројних тема, а Луна је у једном тренутку, дрхтавим гласом, изразила захвалност Карлеуши што јој је пружала подршку у тренутку када су јој многи окренули леђа.
Морам прије свега да ти се захвалим. Да знаш да нисам од оних особа које заборављају када је неко уз тебе онда када си на дну. Мислим да ти то највише разумеш и ја никада нећу заборавити... Уф, мени је ово мало емотивно... - рекла је Луна Ђогани, која је једва задржала сузе, па наставила:
Подршка коју си ми пружила, онако успут. Знам да ниси морала, да то није била твоја обавеза, али си то урадила када је мени то највише требало. Сјећаш се вјероватно о чему причам. Када је цијели свијет био против мене, док сам била у ријалитију, када сам била најомрженија личност, ти си стала уз мене. Само што си поменула моје име, мени је то значило. Они који је требало да стану уз мене, нису то урадили, а ти јеси - истакла је Луна.
Карлеуша јој је узвратила емотивним речима.
Увијек! Увијек, злато! Ти си срце моје. Видим да си узбуђена док причаш о томе. Ја сам неко ко хвата те вибрације и тачно осјећам твоју емоцију и енергију. Јако ми је жао што си првенствено тако млада све то прошла. Немој да ти дрхти глас и да те то и даље тако погађа зато што си ти изашла као велики побједник - рекла је Јелена, која је Луни открила да је мувао Тони Цетински.
