Нијемци користе овај тајни састојак за савршени кисели купус

Док се у нашим крајевима рецепт за кисели купус преноси с кољена на кољено, у Њемачкој је то готово национални ритуал.
Свака породица има свој начин, али оно што их све повезује јесте посебан баланс укуса и ароме који постижу помоћу два једноставна додатка – листа ловора и сјемена кима.
Иако дјелује као скроман додатак, управо та комбинација даје купусу онај благи, топао мирис и суптилно пикантан укус по коме је њемачки „Сауеркраут“ познат у цијелом свијету.
Зашто је кисели купус суперхрана
Кисели купус се с разлогом сматра суперхраном. Осим што јача имунитет и помаже варењу, он је богат витамином Ц, али и цијелим спектром других витамина: А1, Б1, Б2, Б3, Б6, Б12, К и Е, као и калцијумом, фосфором, магнезијумом и гвожђем.
У зимским мјесецима, када тијелу највише недостају хранљиве материје, овај ферментисани специјалитет постаје природни штит организма – зато не чуди што га Њемци једу готово свакодневно, уз месо, кромпир или једноставно – као салату.
Тајна њемачког укуса
Нијемци свој кисели купус никада не припремају без листова ловора и сјемена кима.
Ловор даје лагану горчину и дубину укуса, док ким доприноси ароми која олакшава варење и ублажава киселину. Управо та комбинација чини разлику између обичног киселог купуса и оног који мирише на дјетињство и домаћинство у којем се кува с пажњом.
Традиционални њемачки рецепт за кисели купус
Састојци:
око 1,3 кг купуса (једна средње велика главица)
15–20 г морске соли
неколико листова ловора
½ кашичице сјемена кима
Припрема:
Купус добро оперите и ситно насјецкајте – ножем или на рендалици.
Ставите га у већу посуду, додајте со и рукама га изгњечите док не почне да пушта сок.
Додајте ловор и ким, па још једном добро промешајте.
Смјесу пребаците у стаклену теглу или керамичку посуду и чврсто сабијајте да течност потпуно прекрије купус.
Прекријте чистом крпом и оптеретите (тањир, тег, каменчић) да остане потопљен.
Купус треба да ферментише 7 до 14 дана, у зависности од температуре и жељене киселости. Током тог периода повремено провјерите да ли се појавила пјена – само је покупите и баците. Када достигне идеалан укус, теглу преместите у фрижидер или хладну просторију.
Савјети стручњака: Како да купус увијек успије
Користите морску со, не јодирану.
Купус мора бити потпуно прекривен течношћу – то спријечава кварење.
Идеална температура ферментације је 18–22°Ц.
Ако желите блажи укус, додајте један сецкани јабуков лист – Њемци га често користе да купус добије благу воћну ноту.
Једноставно, природно, савршено
За Нијемце, кисели купус није само јело – то је симбол здравља, традиције и домаће кухиње. Уз два скромна додатка – ловор и ким – овај једноставан рецепт постаје гурманско искуство.
Ако га до сада нисте спремали на овај начин, пробајте. Можда ће управо њемачки рецепт постати ваш породични класик сваке зиме.
