Logo

Нијемци користе овај тајни састојак за савршени кисели купус

Извор:

Телеграф

18.10.2025

08:01

Коментари:

0
Kupus
Фото: Unsplash

Док се у нашим крајевима рецепт за кисели купус преноси с кољена на кољено, у Њемачкој је то готово национални ритуал.

Свака породица има свој начин, али оно што их све повезује јесте посебан баланс укуса и ароме који постижу помоћу два једноставна додатка – листа ловора и сјемена кима.

Иако дјелује као скроман додатак, управо та комбинација даје купусу онај благи, топао мирис и суптилно пикантан укус по коме је њемачки „Сауеркраут“ познат у цијелом свијету.

Зашто је кисели купус суперхрана

Кисели купус се с разлогом сматра суперхраном. Осим што јача имунитет и помаже варењу, он је богат витамином Ц, али и цијелим спектром других витамина: А1, Б1, Б2, Б3, Б6, Б12, К и Е, као и калцијумом, фосфором, магнезијумом и гвожђем.

илу-кисели купус-22092025

Савјети

Киселом купусу додајте овај зачин: Биће савршен и неће се кварити до прољећа

У зимским мјесецима, када тијелу највише недостају хранљиве материје, овај ферментисани специјалитет постаје природни штит организма – зато не чуди што га Њемци једу готово свакодневно, уз месо, кромпир или једноставно – као салату.

Тајна њемачког укуса

Нијемци свој кисели купус никада не припремају без листова ловора и сјемена кима.

Ловор даје лагану горчину и дубину укуса, док ким доприноси ароми која олакшава варење и ублажава киселину. Управо та комбинација чини разлику између обичног киселог купуса и оног који мирише на дјетињство и домаћинство у којем се кува с пажњом.

Традиционални њемачки рецепт за кисели купус

Састојци:

око 1,3 кг купуса (једна средње велика главица)

15–20 г морске соли

неколико листова ловора

½ кашичице сјемена кима

Припрема:

Купус добро оперите и ситно насјецкајте – ножем или на рендалици.

Ставите га у већу посуду, додајте со и рукама га изгњечите док не почне да пушта сок.

Додајте ловор и ким, па још једном добро промешајте.

Питер Мекдоналд

Занимљивости

Мајка је бебу држала у наручју, кад ју је отац отео: 50 година касније, отети дјечак пронашао је свог брата

Смјесу пребаците у стаклену теглу или керамичку посуду и чврсто сабијајте да течност потпуно прекрије купус.

Прекријте чистом крпом и оптеретите (тањир, тег, каменчић) да остане потопљен.

Купус треба да ферментише 7 до 14 дана, у зависности од температуре и жељене киселости. Током тог периода повремено провјерите да ли се појавила пјена – само је покупите и баците. Када достигне идеалан укус, теглу преместите у фрижидер или хладну просторију.

Савјети стручњака: Како да купус увијек успије

Користите морску со, не јодирану.

Купус мора бити потпуно прекривен течношћу – то спријечава кварење.

Идеална температура ферментације је 18–22°Ц.

Ако желите блажи укус, додајте један сецкани јабуков лист – Њемци га често користе да купус добије благу воћну ноту.

Једноставно, природно, савршено

За Нијемце, кисели купус није само јело – то је симбол здравља, традиције и домаће кухиње. Уз два скромна додатка – ловор и ким – овај једноставан рецепт постаје гурманско искуство.

Ако га до сада нисте спремали на овај начин, пробајте. Можда ће управо њемачки рецепт постати ваш породични класик сваке зиме.

(телеграф)

Подијели:

Таг:

kupus

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Двије посебне сједнице НСРС

Република Српска

Двије посебне сједнице НСРС

57 мин

0
Тони Цетински звао Јелену Карлеушу у мотелску собу у Бањалуци: ШОК прича!

Сцена

Тони Цетински звао Јелену Карлеушу у мотелску собу у Бањалуци: ШОК прича!

9 ч

0
Створен "универзални" бубрег за све крвне групе

Наука и технологија

Створен "универзални" бубрег за све крвне групе

10 ч

0
Цвијановић: Корак по корак, побиједиће Република Српска!

Република Српска

Цвијановић: Корак по корак, побиједиће Република Српска!

10 ч

0

Више из рубрике

Скините жуте флеке са одјеће за само 10 минута: Потребни су вам ови састојци

Савјети

Скините жуте флеке са одјеће за само 10 минута: Потребни су вам ови састојци

17 ч

0
Пепео шпорет

Савјети

Пепео од дрва никада не бацајте - право је чудо за многе ствари у кући

20 ч

0
Стучњаци савјетују да перете прозоре у октобру, ево и зашто

Савјети

Стучњаци савјетују да перете прозоре у октобру, ево и зашто

23 ч

0
Влага прозор стакло

Савјети

Собне биљке које морате имати у дому: Упијају влагу и спречавају појаву буђи

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

44

Већи дио дана промјенљиво до потпуно облачно

08

41

У Републици Српској рођена 31 беба

08

41

Извршена смртна казна над убицом четворчлане породице: Послије 29 година затвора

08

35

Хладна зима једном у 12 година, а ове године се све поклапа

08

30

Луна Ђогани на ивици суза због Јелене Карлеуше

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner