Скините жуте флеке са одјеће за само 10 минута: Потребни су вам ови састојци

Извор:
Крстарица
17.10.2025
14:55
Коментари:0
Жуте мрље од зноја на одјећи су резултат хемијске реакције између зноја, антиперспиранта и детерџента.
Постоји много различитих трикова на које можете вратити својој одјећи првобитну боју.
БиХ
Како је пропао покушај неуставног кандидовања представника БиХ у OPCW
Бијело сирће је један од најчешћих алата за чишћење који можете имати при руци, посебно ако често правите сопствена природна рјешења за чишћење. Захваљујући његовој киселости и способности да убије неке бактерије користи се у борби против флека и за дезинфекцију.
Да бисте уклонили мрље од зноја, нанесите бијело сирће на захваћена подручја. Оставите да одстоји неколико минута или док не примјетитие да је мрља посвијетлила, а затим оперите одјевни предмет на уобичајени начин.
Свијет
''Пао'' популарни систем онлајн плаћања: Корисници у паници
Зрнаста текстура соде бикарбоне могу да помогну у уклањању прљавштине, а њена основна формула пружа неке моћне предности у борби против мрља. У већини рецепата за чишћење који укључују соду бикарбону, она се мијеша у пасту с водом или другим уобичајеним састојком за чишћење као што је хидроген пероксид. Чишћење мрља од зноја није другачије. Помијешајте пасту у посуди, а затим је нанесите на мрљу коју желите да третирате. Пустите да одстоји, оперите као и обично и уживајте у својој одјећи без мрља.
Друштво
Какво вријеме нас сутра очекује?
Слично бијелом сирћету, киселост лимуновог сока може бити моћно средство у борби против мрља. Ако уклањате мрље са деликатнијих тканина и које би могле бити оштећене неким од агресивнијих састојака на овој листи, лимунов је рјешење. Исциједите га, а затим га помијешајте с једнаком количином воде. Нанесите га на мрљу, умасирајте је и оставите да одстоји око сат времена прије прања.
Савјети
4 ч0
Савјети
7 ч0
Савјети
7 ч0
Савјети
23 ч0
Најновије
Најчитаније
16
39
16
32
16
31
16
21
16
09
Тренутно на програму