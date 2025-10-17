Logo

Скините жуте флеке са одјеће за само 10 минута: Потребни су вам ови састојци

Извор:

Крстарица

17.10.2025

14:55

Коментари:

0
Скините жуте флеке са одјеће за само 10 минута: Потребни су вам ови састојци
Фото: Pexels

Жуте мрље од зноја на одјећи су резултат хемијске реакције између зноја, антиперспиранта и детерџента.

Постоји много различитих трикова на које можете вратити својој одјећи првобитну боју.

Elmedin Konakovic

БиХ

Како је пропао покушај неуставног кандидовања представника БиХ у OPCW

Сирће

Бијело сирће је један од најчешћих алата за чишћење који можете имати при руци, посебно ако често правите сопствена природна рјешења за чишћење. Захваљујући његовој киселости и способности да убије неке бактерије користи се у борби против флека и за дезинфекцију.

Да бисте уклонили мрље од зноја, нанесите бијело сирће на захваћена подручја. Оставите да одстоји неколико минута или док не примјетитие да је мрља посвијетлила, а затим оперите одјевни предмет на уобичајени начин.

Mobilni telefon / Ilustrativna fotografija

Свијет

''Пао'' популарни систем онлајн плаћања: Корисници у паници

Сода бикарбона

Зрнаста текстура соде бикарбоне могу да помогну у уклањању прљавштине, а њена основна формула пружа неке моћне предности у борби против мрља. У већини рецепата за чишћење који укључују соду бикарбону, она се мијеша у пасту с водом или другим уобичајеним састојком за чишћење као што је хидроген пероксид. Чишћење мрља од зноја није другачије. Помијешајте пасту у посуди, а затим је нанесите на мрљу коју желите да третирате. Пустите да одстоји, оперите као и обично и уживајте у својој одјећи без мрља.

облачно-временска прогноза

Друштво

Какво вријеме нас сутра очекује?

Лимунов сок

Слично бијелом сирћету, киселост лимуновог сока може бити моћно средство у борби против мрља. Ако уклањате мрље са деликатнијих тканина и које би могле бити оштећене неким од агресивнијих састојака на овој листи, лимунов је рјешење. Исциједите га, а затим га помијешајте с једнаком количином воде. Нанесите га на мрљу, умасирајте је и оставите да одстоји око сат времена прије прања.

Подијели:

Тагови:

прање веша

mrlje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лукић оптужен за двоструки покушај убиства у Брчком

Хроника

Лукић оптужен за двоструки покушај убиства у Брчком

2 ч

0
Svemir

Наука и технологија

Сунчев систем можда крије не једну, већ две неоткривене планете

2 ч

0
Талибани Авганистан

Свијет

Талибани поново уводе јавна погубљења на стадионима

2 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Два најсмиренија хороскопска знака: Имају живце од камена

2 ч

0

Више из рубрике

Пепео шпорет

Савјети

Пепео од дрва никада не бацајте - право је чудо за многе ствари у кући

4 ч

0
Стучњаци савјетују да перете прозоре у октобру, ево и зашто

Савјети

Стучњаци савјетују да перете прозоре у октобру, ево и зашто

7 ч

0
Влага прозор стакло

Савјети

Собне биљке које морате имати у дому: Упијају влагу и спречавају појаву буђи

7 ч

0
Ево како брже да заспите, природан напитак од само 3 састојка

Савјети

Ево како брже да заспите, природан напитак од само 3 састојка

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

39

Кина провела једну од највећих чистки у војсци

16

32

ФСС: Споразумни раскид уговора са Пиксијем, тражи се замјена

16

31

Ужас у установи за незбринуту дјецу: Тинејџери имали однос пред другим дјететом, па му пријетили!

16

21

Шмит би могао бити тема Међународног суда правде

16

09

Патолози из Српске раме уз раме са колегама из свијета по научним достигнућима у лијечењу рака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner