Лукић оптужен за двоструки покушај убиства у Брчком

Огњен Матавуљ

17.10.2025

14:30

Лукић оптужен за двоструки покушај убиства у Брчком

Тужилаштво Брчко дистрикта подигло је оптужницу против Гаврила Лукића (24) из Брчког због пуцњаве пред кафићем у насељу Грбавица

Лукић је оптужен за двоструки покушај убиства, изазивања опште опасности и недозвољено посједовање оружја.

”Оптуженом се на терет ставља да је у вечерњим сатима 11. априла испред угоститељског објекта у насељу Грбавица у Брчком, након физичког напада на Б.Б, Н.Б. и М.Б. из ватреног оружја, за који није имао дозволу, испалио више хитаца у најмери да их убије. Тиме је изазвао опасност по живот људи, а без важеће исправе је држао оружје”, саопштило је Тужилаштво Брчко дистрикта.

Полиција РС

Хроника

Пуцњава у Брчком: Младићи ухапшени због покушаја убиства!

Оптужницу је потврдио Основни суд у Брчком, а на приједлог тужилаштва Лукићу је продужена мјера притвора у којем се налази од 14. априла ове године.

”У даљем току овог кривичног поступка, очекује се заказивање рочишта за претходно саслушање, односно рочишта за изјашњење о кривици оптуженог лица”, наводи се у саопштењу тужилаштва.

Подсјетимо, у пуцњави нико од оштећених није повријеђен, али је причињена материјална штета. Након пуцњаве Лукић је у друштву са још једном особом побјегао с мјеста злочина према Доњем Жабару, да би се потом предао у ПС Пелагићево.

policija traka mjesto zlocina

Хроника

Након пуцњаве у Брчком, притворен осумњичени за покушај убиства

покушај убиства

Оптужница

Брчко

Пуцњава

