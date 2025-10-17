Лукић оптужен за двоструки покушај убиства у Брчком

Аутор:Огњен Матавуљ
17.10.2025
14:30
Коментари:0
Тужилаштво Брчко дистрикта подигло је оптужницу против Гаврила Лукића (24) из Брчког због пуцњаве пред кафићем у насељу Грбавица
Лукић је оптужен за двоструки покушај убиства, изазивања опште опасности и недозвољено посједовање оружја.
”Оптуженом се на терет ставља да је у вечерњим сатима 11. априла испред угоститељског објекта у насељу Грбавица у Брчком, након физичког напада на Б.Б, Н.Б. и М.Б. из ватреног оружја, за који није имао дозволу, испалио више хитаца у најмери да их убије. Тиме је изазвао опасност по живот људи, а без важеће исправе је држао оружје”, саопштило је Тужилаштво Брчко дистрикта.
Хроника
Пуцњава у Брчком: Младићи ухапшени због покушаја убиства!
Оптужницу је потврдио Основни суд у Брчком, а на приједлог тужилаштва Лукићу је продужена мјера притвора у којем се налази од 14. априла ове године.
”У даљем току овог кривичног поступка, очекује се заказивање рочишта за претходно саслушање, односно рочишта за изјашњење о кривици оптуженог лица”, наводи се у саопштењу тужилаштва.
Подсјетимо, у пуцњави нико од оштећених није повријеђен, али је причињена материјална штета. Након пуцњаве Лукић је у друштву са још једном особом побјегао с мјеста злочина према Доњем Жабару, да би се потом предао у ПС Пелагићево.
Хроника
Након пуцњаве у Брчком, притворен осумњичени за покушај убиства
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
39
16
32
16
31
16
21
16
09
Тренутно на програму