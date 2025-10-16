Logo

Ево како брже да заспите, природан напитак од само 3 састојка

Извор:

Курир

16.10.2025

17:28

Коментари:

0
Ево како брже да заспите, природан напитак од само 3 састојка
Фото: pexels/Vlada Karpovich

Имате проблем са сном? Откријте који природни напитак нутрициониста препоручује пред спавање и како он помаже да лакше заспите и мирно преспавате ноћ.

Проблеми са сном све су чешћи, а многи траже рјешење које не укључује лијекове. Истраживања показују да више од 30 % одраслих у свијету пријави симптоме несанице барем повремено.

Један од најбољих савјета за добар сан јесте напитак од топлог млијека са медом и прстохватом цимета. Млијеко садржи триптофан – аминокиселину која подстиче производњу серотонина и мелатонина, хормона сна. Цимет доприноси стабилизацији шећера у крви током ноћи, док мед помаже тијелу да се лакше опусти.

сламка

Свијет

У САД ријешено убиство старо 40 година: Сламчица одала убицу

За оне који избјегавају млијечне производе, одлична алтернатива је чај од камилице са додатком сушене лаванде – комбинација позната по благом седативном ефекту.

Рецепт за напитак пред спавање:

– 1 шоља топлог млијека (биљног или крављег)

– 1 кашичица меда

– прстохват цимета

Пити 20–30 минута прије спавања, у тихој и опуштеној атмосфери, без гледања у екран.

Уз овакав вечерњи ритуал, многи примећују мирнији сан, мање буђења током ноћи и бољи осјећај ујутру.

(курир)

