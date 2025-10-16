Почео разговор Путина и Трампа

Извор:
Sputnjik
16.10.2025
17:06
Коментари:0
Почео је телефонски разговор америчког и руског предсједника, Доналда Трампа и Владимира Путина, саопштио је Си-Би-Ес, позивајући се на званичника Бијеле куће.
Наиме, амерички предсједник Доналд Трамп и руски предсједник Владимир Путин разговараће данас телефоном, дан прије посјете украјинског лидера Владимира Зеленског Бијелој кући, објавио је портал "Аксиос", позивајући се на неименовани извор.
"Аксиос" наводи да ће тема разговора бити сукоб у Украјини.
Трамп је јуче објавио своју намјеру да разговара са Зеленским о текућем сукобу у Украјини током посјете Бијелој кући заказаној за сутра, додајући да се Кијев спрема да покрене офанзиву против Русије.
