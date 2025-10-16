Logo

Почео разговор Путина и Трампа

Извор:

Sputnjik

16.10.2025

17:06

Коментари:

0
Почео разговор Путина и Трампа
Фото: Танјуг/АП

Почео је телефонски разговор америчког и руског предсједника, Доналда Трампа и Владимира Путина, саопштио је Си-Би-Ес, позивајући се на званичника Бијеле куће.

Наиме, амерички предсједник Доналд Трамп и руски предсједник Владимир Путин разговараће данас телефоном, дан прије посјете украјинског лидера Владимира Зеленског Бијелој кући, објавио је портал "Аксиос", позивајући се на неименовани извор.

"Аксиос" наводи да ће тема разговора бити сукоб у Украјини.

Трамп је јуче објавио своју намјеру да разговара са Зеленским о текућем сукобу у Украјини током посјете Бијелој кући заказаној за сутра, додајући да се Кијев спрема да покрене офанзиву против Русије.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић разговарала са Саром: Трампова улога у постизању мировног споразума била кључна

БиХ

Цвијановић разговарала са Саром: Трампова улога у постизању мировног споразума била кључна

2 ч

0
Трамп потврдио да је одобрио ЦИА операције у Венецуели

Свијет

Трамп потврдио да је одобрио ЦИА операције у Венецуели

6 ч

0
Трамп: Израел би могао поново покренути операције ако Хамас не испуни услове примирја

Свијет

Трамп: Израел би могао поново покренути операције ако Хамас не испуни услове примирја

19 ч

0
Лавров похвалио Меланију Трамп

Свијет

Лавров похвалио Меланију Трамп

1 д

0

Више из рубрике

Школа, учионица

Свијет

Италија: Више од 1.000 ученика евакуисано из школе због непознате супстанце у ваздуху

2 ч

0
Нестали дјечак (8) пронађен мртав у шуми: Полиција сумња на стравичан злочин

Свијет

Нестали дјечак (8) пронађен мртав у шуми: Полиција сумња на стравичан злочин

2 ч

0
Туристкиња гледала у навигацију, па упала у канал у Венецији

Свијет

Туристкиња гледала у навигацију, па упала у канал у Венецији

3 ч

0
Медвjеди убили седморо људи, вребају и у стамбеним насељима

Свијет

Медвjеди убили седморо људи, вребају и у стамбеним насељима

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

26

ЕУ разматра потпуну забрану продаје цигарета с филтером

18

20

Старијем мушкарцу украдено неколико хиљада евра: Појавила се нова подмукла интернет превара

18

14

Стравична смрт познатог милионера шокирала јавност

18

07

Прво оглашавање Мирке Васиљевић након скандала

17

57

Почело снимање наставка Гибсоновог филма "Страдање Христово"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner