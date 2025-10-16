Цвијановић разговарала са Саром: Трампова улога у постизању мировног споразума била кључна

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас телефоном са министром иностраних послова Државе Израел Гидеоном Саром.
Сар је упознао је Цвијановићеву са динамиком спровођења прве фазе мировног споразума, као и изазовима у његовој имплементацији.
Током разговора, српски члан Предсједништва исказала је подршку институцијама и народу Државе Израел на напорима који су довели до постизања мировног споразума и окончања сукоба у Гази.
Саговорници су се сложили да је у постизању споразума кључну улогу имао предсједник Трамп, без чијег личног ангажмана то не би било могуће.
Цвијановић је изразила пуну опредијељеност ка даљем унапређењу сарадње и пријатељских односа Републике Српске и Државе Израел, те јачању традиционалних историјских веза српског и јеврејског народа.
Упознала је саговорника о актуелним политичким приликама у БиХ и штетности страног интервенционизма који је нарушио принцип равноправности конститутивних народа у БиХ.
