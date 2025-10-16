Туристкиња гледала у навигацију, па упала у канал у Венецији

16.10.2025
Ако нам је икада требало упозорење да се превише ослањамо на Гугл Мапс, један догађај то јасно показује - пољска туристкиња је упала у канал у Венецији након што ју је, наводно, ова апликација за навигацију навела на погрешан пут, према снимку који се проширио Инстаграмом.
"Кад Гугл Мапс каже 'иди право', а ти си у Венецији", написала је у опису снимка свог епског "пада у воду".
На снимку се види како силази низ степенице у граду на каналима, гледајући у телефон, када изненада проклиза и падне у воду као у сцени из неме комедије. У наредном кадру показује огреботине на нози које је задобила током свог нехотичног "сурфовања каналом".
Некима је овај догађај био смијешан па су писали да је "буквално сама ушетала", док је било и оних који су сумњали да је Гугл мапс уопште "крив".
"Јасно се види да је проклизала, вјероватно је само хтјела да стане на ту степеницу и направи фотку", писали су.
Међутим, како су многи примијетили, Инстаграм је преплављен причама о туристима који су завршили у каналима овог италијанског лавиринта. Истовремено, туристички водичи у Венецији већ дуго упозоравају да је Гугл мапс у "плутајућем граду" веома непоуздан из више разлога.
Најприје, Венеција не користи класичне адресе као други градови, већ сложени систем подјеле на дистрикте са бројевима зграда који могу непредвидиво "скакати" од једне до друге, упозорава се на сајту Tour Leader Venice, а преноси NYpost.
Проблем стварају и бројне "слијепе улице" које се завршавају водом, мостови које апликација не препознаје као непроходне, као и уске пролазе које Гугл третира као обичне улице.
Апликација такође не узима у обзир сталне промјене нивоа воде, које могу неке путеве учинити привремено непроходним.
"Гугл Мапс често усмјерава туристе на руте које у стварности не постоје или су блокиране каналима. Многи посјетиоци се тако нађу на ивици канала без моста, управо на мјесту гдје им је Гугл Мапс рекао да скрену", наводи Tour Leader Venice.
Због тога многи туристички сајтови препоручују да људи умјесто Гугл Мапса користе праве туристичке водиче, папирне мапе или апликације за навигацију које су направљене посебно за Венецију, преноси РТ Балкан.
