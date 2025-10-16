Лик Стива Џобса се налази на комеморативном новчићу од једног долара

Извор:
16.10.2025
15:13
Америчка ковница новца (УС Минт) је открила дизајн комеморативног новчића од једног долара у част покојног суоснивача и извршног директора Епла Стива Џобса.
Новчић приказује младог Џобса који сједи прекрижених ногу испред калифорнијског пејзажа валовитих брда, саопштила је ковница. Наравно, носи своју познату ролку, а ту је и натпис: "Направите нешто дивно." Цитат из 2007. године кориштен је за уоквиравање Џобсовог свјетоназора и наслијеђа.
Коштаће13,25 долара на веб страници ковнице, али ће сви они који га желе ипак морати причекати до 2026. године како би га набавили.
Новчић је дио вишегодишњег пројекта одавања почасти америчким иновацијама који је започео 2018. године. Свака држава може номиновати своју икону за обиљежавање. Висконсин је одабрао је суперрачунар Крај-1 из средине 1970-их.
Приликом номинације Џобса у фебруару, гувернер Калифорније Гавин Неwсом рекао је да он "утјеловљује јединствени бренд иновација на којем Калифорнија функционише“.
