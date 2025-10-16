Logo

Лик Стива Џобса се налази на комеморативном новчићу од једног долара

Извор:

Кликс

16.10.2025

15:13

Коментари:

0
Лик Стива Џобса се налази на комеморативном новчићу од једног долара
Фото: pexels/Tara Winstead

Америчка ковница новца (УС Минт) је открила дизајн комеморативног новчића од једног долара у част покојног суоснивача и извршног директора Епла Стива Џобса.

Новчић приказује младог Џобса који сједи прекрижених ногу испред калифорнијског пејзажа валовитих брда, саопштила је ковница. Наравно, носи своју познату ролку, а ту је и натпис: "Направите нешто дивно." Цитат из 2007. године кориштен је за уоквиравање Џобсовог свјетоназора и наслијеђа.

Policija Srbija

Хроника

Предложен притвор Тасманијском ђаволу

Коштаће13,25 долара на веб страници ковнице, али ће сви они који га желе ипак морати причекати до 2026. године како би га набавили.

Новчић је дио вишегодишњег пројекта одавања почасти америчким иновацијама који је започео 2018. године. Свака држава може номиновати своју икону за обиљежавање. Висконсин је одабрао је суперрачунар Крај-1 из средине 1970-их.

Приликом номинације Џобса у фебруару, гувернер Калифорније Гавин Неwсом рекао је да он "утјеловљује јединствени бренд иновација на којем Калифорнија функционише“.

