Мушкарац пронашао читаву мрежу тунела испод своје куће

Замислите да годинама живите у кући, уверени да познајете сваки њен кутак, а онда једног дана откријете да се испод вас налази читава мрежа тајних тунела и просторија.
Управо то се догодило једном човјеку, који је своју несвакидашњу причу подијелио на популарној друштвеној мрежи Reddit.
У објави која је постала вирална, власник куће је подијелио фотографије подземног система, уз опис: “Има много прљавих ћебади, можда са траговима крви! Тунели се настављају, можда пет просторија? Неке имају струју, у другима тече вода“.
Открива да је провео одређено вријеме истражујући неочекивану подземну структуру, али је присуство влаге, буђи и устајалог ваздуха учинило дисање готово немогућим.
“Снимао сам сат времена и имам утисак да ми плућа више никада неће бити иста. Ако сам ја ‘нулти пацијент’ сљедеће куге, да се зна - жао ми је“, написао је у шаљивом тону.
Његова објава је изазвала лавину коментара. Једни су све доживјели као шалу, док су други озбиљно разматрали могуће ризике.
Један корисник му је поручио: “Било је лепо познавати те”.
Појединци су истакли да их прича подсјећа на филм “Варварин”. У центру пажње је млада жена која открива да није сама у свом дому, а затим и подземне тунеле који крију ужасну тајну.
Како се ближи Ноћ вјештица, било је и пословних предлога: “Пријатељу, имаш савршено место за уклету кућу! Нека улаз буде 20 долара по особи. Ради два месеца годишње и одмарај остатак. То ти је амерички сан“.
Један од корисника, очигледно технички поткован, указао је на могуће поријекло тунела, преноси Daily Стар.
“Изгледа да си пронашао старе просторије за угаљ. Неко је уложио труд - постоји освјетљење, плафон је ојачан. Твоја кућа је раније имала хидронични систем гријања са радијаторима, али се касније вјероватно прешло на топлотну пумпу или нешто слично“, написао је.
Власник куће не планира да било шта предузима, јер су просторије превише запуштене и пуне влаге, па би реновирање, како каже, било прескупо.
