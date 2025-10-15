На овај начин мачке живе и до 20 година

Извор:
Кликс
15.10.2025
21:36
Коментари:0
Иако је уобичајено да мачке живе и до 15 година, неке пасмине су посебно познате по својој дуговјечности.
На животни вијек мачке, поред генетике, утичу и услови његе, као и начин живота. Мачке које живе у затвореном простору и имају квалитетну исхрану често доживе и више од 20 година.
Мачке које излазе вани често су изложене опасностима попут саобраћајних несрећа, сукоба с другим животињама и разним болестима, због чега њихов животни вијек може бити знатно краћи. Квалитетна исхрана, са извором протеина попут пилетине, ћуретине или говедине, такође помаже да мачка дуже остане здрава.
Ових шест пасмина мачака могу живити најдуже:
Сијамска мачка, препознатљива по виткој грађи и тамним ознакама на ушима и репу, може живјети од 12 до 20 година. Ове мачке су друштвене и гласне, те углавном немају озбиљних здравствених проблема.
Занимљивости
Ево зашто вас мачке гледај полузатвореним погледом
Бурманска мачка је разиграна и пријатељски настројена, а може живјети од 16 до 18 година. Иако је релативно здрава, може имати неке генетске предиспозиције за одређене болести.
Саванах мачка је хибрид афричког сервала и домаће мачке. Има одважан карактер и може живјети од 12 до 20 година. Препоручује се искусним власницима.
Египатски мау је познат по пјегавој длаци и угодном темпераменту, а може доживјети 12 до 15 година.
Рагдол је мирна и њежна пасмина која воли бити у друштву људи. Живи око 15 година и може имати склоности ка одређеним здравственим проблемима.
Руска плава мачка је тиха и резервисана, али привржена породици, и обично живи између 15 и 20 година.
БиХ
3 ч0
Савјети
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Фудбал
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
7 ч0
Најновије
Најчитаније
23
00
22
57
22
53
22
46
22
45
Тренутно на програму