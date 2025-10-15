Покушао да поједе смрдљиви тофу, али ово није очекивао, снимак који преврће желудац

Извор:
15.10.2025
Џејмс Патрик Елингсворт прославио се почетком септембра пошто се одважио да проба чувену ферментирану харингу (Surströmming), а сада се изнова нашао у жижи.
Млади инстаграмер се поиграо са желуцем и покушао да узме залогај такозваног смрдљивог тофуа, једног од омиљених уличних деликатеса источне Азије.
Прави кулинарски изазов
Одмах ћемо открити да је зажалио што је уопште отворио производ, који се добија згрушавањем сојиног млијека. Многи су његов мирис описали као мјешавину “трулог смећа, прљавих чарапа и смрдљивих стопала”.
Овај специјалитет представља прави кулинарски изазов, а чим је отворио стаклену теглицу, Елингсворту није било добро!
Уз објављени снимак је написао да тофу “Убедљиво најгоре до сада…”, а како се његов подухват завршио сазнаћете након гледања виралног снимка.
Уколико сте особа са преосетљивим фарингеалним рефлексом, упозоравамо да снимак није за вас!
