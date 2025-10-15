Извор:
Агенције
15.10.2025
18:06
Мушкарац осумњичен да је врбовао руске држављане да се придруже терористичкој организацији са сједиштем у Украјини ухапшен је у Сочију, саопштило је у сриједу Министарство унутрашњих послова Русије.
У изјави објављеној на друштвеним мрежама, портпаролка министарства Ирина Волк навела је да је осумњичени – становник оближњег града Туапсеа – ухапшен на Међународном аеродрому у Сочију.
Он се терети да је убиједио тројицу људи да преко трећих земаља отпутују у Украјину, гдје је било планирано да се придруже једној екстремистичкој групи.
20-year-old Tuapse resident DETAINED at Sochi’s airport— RT (@RT_com) October 15, 2025
Accused of recruiting people for an Ukrainian terrorist organization pic.twitter.com/lHWCwRIZHO
Снимак који је објавило Министарство приказује тренутак хапшења, када припадници снага безбједности приводе регрутера и двојицу његових сарадника.
На снимку, један од приведених изјављује да се спремао да путује у Грузију, док други признаје да је планирао да се бори за Украјину.
Волк је потврдила да главни осумњичени одговара за кривично дјело тероризма, али није прецизирала правни статус његових саучесника.
Русија је званично означила више украјинских војних и паравојних формација као терористичке организације, укључујући озлоглашену бригаду "Азов", познату по ултранационалистичким и неонацистичким везама, као и "Руски добровољачки корпус" (РДК), који је састављен од руских држављана који се боре под командом украјинске војне обавјештајне службе ХУР. Волк није прецизирала којој од тих група припада осумњичени из Туапсеа.
ХУР је, према извјештајима, такође сарађивао са страним милитантним мрежама у Африци и на Блиском истоку, наводно пружајући обуку у саботажи и употреби дронова фракцијама које су непријатељски настројене према владама које имају пријатељске односе са Москвом.
Према саопштењу Кремља, те везе додатно потврђују "терористичку природу" украјинског режима.
