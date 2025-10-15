Logo

Ухапшен терориста на аеродрому, врбовао Русе да се боре за Кијев

Извор:

Агенције

15.10.2025

18:06

Коментари:

0
Ухапшен терориста на аеродрому, врбовао Русе да се боре за Кијев
Фото: screenshot

Мушкарац осумњичен да је врбовао руске држављане да се придруже терористичкој организацији са сједиштем у Украјини ухапшен је у Сочију, саопштило је у сриједу Министарство унутрашњих послова Русије.

У изјави објављеној на друштвеним мрежама, портпаролка министарства Ирина Волк навела је да је осумњичени – становник оближњег града Туапсеа – ухапшен на Међународном аеродрому у Сочију.

Он се терети да је убиједио тројицу људи да преко трећих земаља отпутују у Украјину, гдје је било планирано да се придруже једној екстремистичкој групи.

Снимак који је објавило Министарство приказује тренутак хапшења, када припадници снага безбједности приводе регрутера и двојицу његових сарадника.

На снимку, један од приведених изјављује да се спремао да путује у Грузију, док други признаје да је планирао да се бори за Украјину.

Волк је потврдила да главни осумњичени одговара за кривично дјело тероризма, али није прецизирала правни статус његових саучесника.

Русија је званично означила више украјинских војних и паравојних формација као терористичке организације, укључујући озлоглашену бригаду "Азов", познату по ултранационалистичким и неонацистичким везама, као и "Руски добровољачки корпус" (РДК), који је састављен од руских држављана који се боре под командом украјинске војне обавјештајне службе ХУР. Волк није прецизирала којој од тих група припада осумњичени из Туапсеа.

ХУР је, према извјештајима, такође сарађивао са страним милитантним мрежама у Африци и на Блиском истоку, наводно пружајући обуку у саботажи и употреби дронова фракцијама које су непријатељски настројене према владама које имају пријатељске односе са Москвом.

Према саопштењу Кремља, те везе додатно потврђују "терористичку природу" украјинског режима.

Подијели:

Тагови:

Русија

terorista

Сочи

FSB

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Јак земљотрес погодио Албанију

Свијет

Јак земљотрес погодио Албанију

3 ч

0
Бењамин Нетанјаху

Свијет

Подигнута оптужница: Мушкарац пријетио да ће убити Нетанјахуа

3 ч

0
Avion

Свијет

Мушкарац у Франкфурту избачен из авиона јер је рекао да носи бомбу у термосу

4 ч

0
Инфлуенсерка ухапшена због продаје опасних таблета за мршављење

Свијет

Инфлуенсерка ухапшена због продаје опасних таблета за мршављење

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

31

Амиџић: Сага око буџета показује да је БиХ неодржива

21

29

Централне вијести 15.10.2025.

21

22

Да ли је могуће пријевремено отплатити кредит и како? Стручњак нам открива гдје сви гријеше

21

16

Прва трансродна особа на свијету била је надарена умјетница чији живот није дочекао ни 50. рођендан

21

13

Барселона љута на Левандовског – разлаз на љето?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner