Инфлуенсерка ухапшена због продаје опасних таблета за мршављење

Вијетнамска звијезда ТикТока ухапшена је под оптужбом да је продавала лажне лијекове за мршављење и козметичке производе који садрже забрањене и здравствено опасне супстанце.
Стручњаци стално упозоравају да здравствене савете не треба тражити од инфлуенсера на друштвеним мрежама, пише LADbible.Њихов циљ је често повећање броја пратилаца пратећи најновије трендове и нудећи наводно чудотворна рјешења. Проблем је што таква рјешења често не само да нису корисна, већ могу бити и изузетно опасна по живот и здравље.
То потврђује случај инфлуенсерке са ТикТока Во Ти Нгок Нган, која је ухапшена у Вијетнаму 13. октобра. Истражитељи су открили да је производила и продавала лажне суплементе за мршављење под брендом ЗуБу Шоп, које је сама контролисала.
Према полицији, Нган је од 2021. године сарађивала са фабрикама како би производила суплементе који су садржали нелиценциране „капсуле биљног колагена“. Да би избjегла законске прописе, паковала је ове капсуле као „бесплатне поклоне“ уз производе које је продавала. Током испитивања, полиција је рекла да „није била искрена, давала је избjегавајуће изјаве и пребацивала је кривицу како би избегла одговорност“.
Опасне супстанце у капсулама
Њени пакети су се продавали по цијенама између 28 и 35 евра, што јој је доносило значајан профит. Међутим, тестови спроведени на предметним капсулама открили су да садрже забрањене супстанце, укључујући сибутрамин и фенолфталеин. Обе супстанце се користе у производима за мршављење, али су забрањене у многим земљама због озбиљних здравствених ризика.
Потенцијални нежељени ефекти укључују кардиоваскуларне проблеме, висок крвни притисак, проблеме са варењем и повећан ризик од рака. Упркос томе, Нган је промовисала своје производе на друштвеним мрежама, тврдећи да корисници могу изгубити између четири и 15 килограма. Сав новац од продаје се наводно уплаћује на рачуне њених рођака и запослених прије него што коначно стигне до ње.
Истрага се шири.
Полиција Хо Ши Мина најавила је проширење истраге како би утврдила ко је још био умешан у ову илегалну операцију. Нган ће се суочити са оптужбама за производњу и трговину фалсификованим прехрамбеним производима.
Овај случај је још једно подсећање на упозорења лекара о опасностима куповине лажних производа за мршављење и узимања препарата које није одобрио медицински стручњак. Популарност третмана за мршављење је у порасту последњих година, а са њом и број превараната који покушавају да искористе ситуацију. Поред тога што често не делују, такви лажни производи могу да садрже супстанце које озбиљно угрожавају здравље.
