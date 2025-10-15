Logo

Ламин Дијара поново у Србији

15.10.2025

16:51

Ламин Дијара поново у Србији
Фото: Printscreen/Youtube/Arena Sport

Ламин Дијара је почео да учи за тренерски посао, а како полаже за А лиценцу, у оквиру УЕФА програма, морао је да одржи тренинг са неким тимом у Србији.

Пала је одлука на ОФК Брзи Брод, који се такмичи у Српској лиги Исток и тренутно заузима 11. позицију на табели.

Будући тренери морају да одрже показне тренинге како би стекли потребан сертификат, па је то био разлог што је бивши нападач Партизана био у клубу из Ниша.

Дијара жели да лиценцу добије баш у Србији, тако да видјећемо како ће напредовати Сенегалац у новој страници своје каријере.

Ко зна, можда га у тренерском оделу видимо у Хумској поново...

