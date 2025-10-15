Ромелу Лукаку : "Не дају нам да сахранимо оца, осјећамо се уцијењено"

Извор:
Кликс
Нападач Наполија Ромелу Лукаку огласио се путем Инстаграма и изнио тешке оптужбе након смрти свог оца Рогера Менаме Лукакуа.
Белгијски ас тврди да њему и његовом брату Јордану Лукакуу, који наступа за Лазио, није дозвољено да свог оца сахране у Европи.
"Наш отац је преминуо 28. септембра и као браћа покушали смо свим силама да његово тијело вратимо у Европу, али осјећамо да нас уцјењују", поручио је Лукаку.
Нападач Наполија додао је да је породица планирала сахрану у петак, али да су власти у Киншаси, главном граду Демократске Републике Конго, одлучиле да се погреб одржи тамо.
"Да је наш отац данас жив, не би то прихватио. Срце нам пуца што га не можемо сахранити. Али неки то нису жељели", написао је емотивни Лукаку, не откривши више детаља о томе ко наводно задржава тијело његовог оца.
Подсјетимо, Рогер Менама Лукаку, бивши репрезентативац ДР Конга, преминуо је крајем септембра.
Након што је вијест о његовој смрти постала јавна, Ромелу Лукаку се огласио још једном, објавивши дирљиву поруку уз очеву фотографију:
"Хвала ти што си ме научио свему што знам. Заувијек ћу ти бити захвалан. Живот више никада неће бити исти. Бол и сузе не престају, али Бог ће ми дати снагу да наставим даље. Хвала ти за све, Рогер Менама Лукаку – мој оче", написао је Лукаку.
Подсјетимо, Лукаку је средином аугуста повриједио бутни мишић те је пропустио почетак сезоне, а очекује се да ван терена буде барем још мјесец.
