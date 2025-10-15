Држава помогла Партизану: Уплаћено 2.500.000 евра

Извор:
Влада Републике Србије изашла је у сусрет Партизану и уплатила му 2.500.000 евра.
Предсједник клуба Расим Љајић раније је замолио предсједника Србије Александра Вучића за финансијску помоћ.
Партизан се суочио са новим роком за измирење дугова и новим кругом УЕФА мониторинга који клуб прати већ годинама.
Пут до лиценце је дуг, пошто ће до јуна бити још УЕФА "чешљања".
Пред септембарски мониторинг Партизану је било потребно 6.500.000 евра, али је кроз репрограме ту цифру успио да спусти на три и по милиона евра.
Већи дио те суме стигао је од државе, тако да су црно-бијели прескочили и ову препреку.
Подсјетимо, Партизан ове сезоне није успио да се квалификује у неко од европска такмичења, пошто је испадао у квалификацијама за Лигу Европе и Лигу конференције.
