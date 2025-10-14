Ридигеру "одзвонило" у Реалу

14.10.2025
Наставиће Реал реконструкције одбране сљедећег лета, а у плану је да у Мадрид стигне још један штопер.
Најближи је Ибрахима Конате, ком истиче уговор са Ливерпулом и за сада нема назнака да ће наставити сарадњу. Прати Краљевски клуб развој ситуације и могао би већ на зиму да заврши потпис Француза.
Алтернативе су Вилијам Салиба и Марк Геји, али су они далеко од Мадрида, док на врата куца и млади Ђоан Мартинес, из младог погона Реала.
Јасно је да ће неко морати да напусти Сантијаго Бернабеу, а то се очекује да учини Алаба, а ново име је Антонио Ридигер.
Нијемац кубури са повредама, као и Аустријанац, те према писању Билда, разићи ће се са Реалом када му истекне уговор сљедећег љета.
Свјестан је Ридигер да му се ближи растанак, те зато неће журити са опоравком, како би спреман дочекао наредне изазове и примамио нове клубове, којих неће мањкати за његов потпис.
