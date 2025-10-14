Logo

Ридигеру "одзвонило" у Реалу

14.10.2025

20:20

Коментари:

0
Ридигеру "одзвонило" у Реалу

Наставиће Реал реконструкције одбране сљедећег лета, а у плану је да у Мадрид стигне још један штопер.

Најближи је Ибрахима Конате, ком истиче уговор са Ливерпулом и за сада нема назнака да ће наставити сарадњу. Прати Краљевски клуб развој ситуације и могао би већ на зиму да заврши потпис Француза.

Алтернативе су Вилијам Салиба и Марк Геји, али су они далеко од Мадрида, док на врата куца и млади Ђоан Мартинес, из младог погона Реала.

Јасно је да ће неко морати да напусти Сантијаго Бернабеу, а то се очекује да учини Алаба, а ново име је Антонио Ридигер.

Нијемац кубури са повредама, као и Аустријанац, те према писању Билда, разићи ће се са Реалом када му истекне уговор сљедећег љета.

Свјестан је Ридигер да му се ближи растанак, те зато неће журити са опоравком, како би спреман дочекао наредне изазове и примамио нове клубове, којих неће мањкати за његов потпис.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Антонио Ридигер

Реал Мадрид

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Умро легендарни тренер црвено-бијелих

Фудбал

Умро легендарни тренер црвено-бијелих

2 ч

0
Велики ударац за Барселону пред дерби са Реалом

Фудбал

Велики ударац за Барселону пред дерби са Реалом

3 ч

0
Предсједник ФС Албаније открио шта му је Пикси рекао у Лесковцу

Фудбал

Предсједник ФС Албаније открио шта му је Пикси рекао у Лесковцу

5 ч

0
Хапшење за уцјену Вујадина Савића: Тражио 50.000 евра од фудбалера

Фудбал

Хапшење за уцјену Вујадина Савића: Тражио 50.000 евра од фудбалера

6 ч

1

Више из рубрике

Умро легендарни тренер црвено-бијелих

Фудбал

Умро легендарни тренер црвено-бијелих

2 ч

0
Саслушан Вујадин Савић

Фудбал

Саслушан Вујадин Савић

3 ч

1
Велики ударац за Барселону пред дерби са Реалом

Фудбал

Велики ударац за Барселону пред дерби са Реалом

3 ч

0
Најновији детаљи афере! Трансродна особа уцјењивала Вујадина Савића?

Фудбал

Најновији детаљи афере! Трансродна особа уцјењивала Вујадина Савића?

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

57

Предсједник Сирије у Москви: Долази са специјалним захтјевом

20

43

Трифковић: Пораз Украјине би могао направити проблеме Републици Српској

20

39

Новак Ђоковић у Арени: Бодри кошаркаше Звезде против Жалгириса

20

21

Нови тежак удес: Има страдалих

20

20

Ридигеру "одзвонило" у Реалу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner