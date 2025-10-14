Logo

Велики ударац за Барселону пред дерби са Реалом

Курир

14.10.2025

17:43

Фото: Tanjug / AP

Левандовски се повредио у недељу играјући за репрезентацију Пољске против Литваније (2:0), у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.

Фудбалер Барселоне Роберт Левандовски пропустиће велики дерби против Реал Мадрида због повреде тетиве, саопштио је каталонски клуб.

Барселона је саопштила да је Левандовски повредио тетиву леве бутине, а шпански медији пренели су да би фудбалер могао да одсуствује четири до шест недјеља.

Велики дерби шпанског фудбала, игра се 26. октобра на "Сантјаго Бернабеу".

Пољски нападач би, између осталих, могао да пропусти и двије утакмице у Лиги шампиона, са Олимпијакосом и Брижом.

mirka vasiljevic vujadin savic instagram

Фудбал

Хапшење за уцјену Вујадина Савића: Тражио 50.000 евра од фудбалера

Утакмицу против Реала пропустиће голман Ђоан Гарсија и Дани Олмо, док се у понедјељак на тренинге вратио Ламин Јамал послије проблема са препоном.

Нападач Барселоне Феран Торес послат је кући из кампа репрезентације због проблема са мишићем, али је клуб потврдио да није повријеђен.

Торес је ове сезоне имао предност у екипи у односу на Левандовског.

(Курир)

